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Путин отметил активный диалог с Алиевым по сотрудничеству в энергетике - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Путин отметил активный диалог с Алиевым по сотрудничеству в энергетике
Путин отметил активный диалог с Алиевым по сотрудничеству в энергетике - 27.10.2026, ПРАЙМ
Путин отметил активный диалог с Алиевым по сотрудничеству в энергетике
Президент России Владимир Путин отметил активный диалог с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым по расширению сотрудничества стран в сфере энергетики. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T17:15+0300
2026-10-27T17:15+0300
газ
азербайджан
москва
алжир
владимир путин
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил активный диалог с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым по расширению сотрудничества стран в сфере энергетики. "Вы знаете, мы находимся в активном диалоге с президентом Азербайджана господином Алиевым. В том числе обсуждаем вопросы расширения нашего сотрудничества в сфере энергетики, в газовой сфере", - сказал Путин на пленарном заседании Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве, обращаясь к министру энергетики Азербайджана Парвизу Шахбазову. ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
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газ, азербайджан, москва, алжир, владимир путин, фсэг
Газ, АЗЕРБАЙДЖАН, МОСКВА, АЛЖИР, Владимир Путин, ФСЭГ
17:15 27.10.2026
 
Путин отметил активный диалог с Алиевым по сотрудничеству в энергетике

Путин отметил активный диалог с Алиевым по сотрудничеству в энергетике

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил активный диалог с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым по расширению сотрудничества стран в сфере энергетики.
"Вы знаете, мы находимся в активном диалоге с президентом Азербайджана господином Алиевым. В том числе обсуждаем вопросы расширения нашего сотрудничества в сфере энергетики, в газовой сфере", - сказал Путин на пленарном заседании Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве, обращаясь к министру энергетики Азербайджана Парвизу Шахбазову.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
 
ГазАЗЕРБАЙДЖАНМОСКВААЛЖИРВладимир ПутинФСЭГ
 
 
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