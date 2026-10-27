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Путин отметил активный диалог с Алиевым по сотрудничеству в энергетике

Путин отметил активный диалог с Алиевым по сотрудничеству в энергетике - 27.10.2026, ПРАЙМ

Путин отметил активный диалог с Алиевым по сотрудничеству в энергетике

Президент России Владимир Путин отметил активный диалог с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым по расширению сотрудничества стран в сфере энергетики. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T17:15+0300

2026-10-27T17:15+0300

2026-10-27T17:15+0300

газ

азербайджан

москва

алжир

владимир путин

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил активный диалог с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым по расширению сотрудничества стран в сфере энергетики. "Вы знаете, мы находимся в активном диалоге с президентом Азербайджана господином Алиевым. В том числе обсуждаем вопросы расширения нашего сотрудничества в сфере энергетики, в газовой сфере", - сказал Путин на пленарном заседании Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве, обращаясь к министру энергетики Азербайджана Парвизу Шахбазову. ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

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газ, азербайджан, москва, алжир, владимир путин, фсэг