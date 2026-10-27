https://1prime.ru/20261027/putin--874659671.html
Путин отметил активный диалог с Алиевым по сотрудничеству в энергетике
Путин отметил активный диалог с Алиевым по сотрудничеству в энергетике - 27.10.2026, ПРАЙМ
Путин отметил активный диалог с Алиевым по сотрудничеству в энергетике
Президент России Владимир Путин отметил активный диалог с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым по расширению сотрудничества стран в сфере энергетики. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T17:15+0300
2026-10-27T17:15+0300
2026-10-27T17:15+0300
газ
азербайджан
москва
алжир
владимир путин
фсэг
https://img.cdn1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил активный диалог с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым по расширению сотрудничества стран в сфере энергетики. "Вы знаете, мы находимся в активном диалоге с президентом Азербайджана господином Алиевым. В том числе обсуждаем вопросы расширения нашего сотрудничества в сфере энергетики, в газовой сфере", - сказал Путин на пленарном заседании Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве, обращаясь к министру энергетики Азербайджана Парвизу Шахбазову. ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
азербайджан
москва
алжир
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/84016/89/840168961_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_29ba1da3e39389f6053fc55ce3926518.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, азербайджан, москва, алжир, владимир путин, фсэг
Газ, АЗЕРБАЙДЖАН, МОСКВА, АЛЖИР, Владимир Путин, ФСЭГ
Путин отметил активный диалог с Алиевым по сотрудничеству в энергетике
Путин отметил активный диалог с Алиевым по сотрудничеству в энергетике