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Путин примет участие в саммите Форума стран-экспортеров газа в Москве

Путин примет участие в саммите Форума стран-экспортеров газа в Москве - 27.10.2026, ПРАЙМ

Путин примет участие в саммите Форума стран-экспортеров газа в Москве

Президент России Владимир Путин во вторник примет участие в восьмом саммите глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ),... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T00:17+0300

2026-10-27T00:17+0300

2026-10-27T00:17+0300

газ

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москва

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник примет участие в восьмом саммите глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), который пройдет в Москве в Центре международной торговли, и начнет марафон двусторонних международных встреч. В Кремле эту рабочую неделю главы государства назвали "сверхнасыщенной": помимо саммита ФСЭГ российский лидер примет участие в третьем саммите Россия-Африка и проведет 24 международных встречи. ГАЗОВЫЙ ВОПРОС Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) – международная межправительственная организация. Участники Форума контролируют 70% мировых доказанных запасов газа, 38% его добычи, 42% глобального газового экспорта и 47% экспорта СПГ. Полноправными членами организации являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла. В саммите в Москве примут участие президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Экваториальной Гвинеи Обианг Нгема Мбасого, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи. уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес выступит с видеообращением. Страну-наблюдателя ФСЭГ Мозамбик будет представлять ее президент Даниэл Франсишку Шапу. Алжир будет представлен на уровне премьера, другие страны направят своих профильных министров. В ходе пленарного заседания саммита ФСЭГ во вторник главы делегаций государств-участников обсудят роль природного газа в обеспечении глобальной энергобезопасности и дальнейшее укрепление сотрудничества для обеспечения надежных поставок этого топлива на мировые рынки. Пленарное заседание пройдет под председательством Путина. Как отметили в Кремле, в своей речи на саммите президент РФ поднимет проблемы, в том числе геополитического характера, с которыми сталкивается отрасль, и обозначит направления работы, которые на взгляд России являются приоритетными для решения существующих проблем. Завершится заседание принятием Московской декларации восьмого саммита глав государств и правительств стран-членов ФСЭГ. Как отметили в Кремле, Москва придает особое значение взаимодействию с партнерами в рамках ФСЭГ и считает, что в ситуации, в которой сегодня оказалась газовая отрасль, он выступает площадкой, которая предоставляет возможность вести профессиональный деполитизированный диалог. ПЯТЬ ДВУСТОРОННИХ ВСТРЕЧ После саммита ФСЭГ у Путина запланировано пять двусторонних встреч с иностранными лидерами. Российский лидер встретится с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, лидером Мозамбика Даниэлом Шапу, президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, председателем президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи. Также в графике российского лидера во вторник - переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Как сообщал РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали, на встрече Путина и Пезешкиана запланировано обсуждение экономического сотрудничества Тегерана и Москвы, энергетической безопасности и геополитических вопросов. Последний раз Путин и Пезешкиан встречались лично в Туркмении, на полях саммита СНГ и Каспийского экологического саммита в начале октября. Тогда лидеры России, Азербайджана и Ирана на отдельной встрече обсудили форматы взаимодействия, в том числе в энергетике. Путин в середине января 2025 года заявил, что при реализации проекта газопровода в Иран объем российских поставок со временем может составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Однако начинать нужно с небольших объемов, до 2 миллиардов кубометров, говорил он. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев тогда уточнял, что газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан, а стороны находятся на финальном этапе переговоров и договариваются о подходах к цене. Как сообщил на прошлой неделе исполняющий обязанности министра нефти Ирана Хамид Бовард, России и Ирану осталось решить технические вопросы, и соглашение по поставкам газа будет готово. Также после встречи в Туркмении Кремль сообщал, что Путин по согласованию с лидером Ирана передал президенту США Дональду Трампу видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта вокруг Ирана. На встрече со спецпосланником США Стивом Уиткоффом президент России заявил, что возможности дипломатии в ситуации вокруг Ирана не исчерпаны, с Тегераном можно договариваться. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящее время конфликт остается неурегулированным.

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газ, иран, москва, экваториальная гвинея, владимир путин, масуд пезешкиан, сергей цивилев, фсэг, снг