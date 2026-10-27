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Путин выступит на саммите Форума стран-экспортеров газа в Москве
Путин выступит на саммите Форума стран-экспортеров газа в Москве - 27.10.2026, ПРАЙМ
Путин выступит на саммите Форума стран-экспортеров газа в Москве
Президент России Владимир Путин во вторник выступит на пленарном заседании восьмого саммита глав государств и правительств стран-участниц Форума... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T12:49+0300
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газ
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник выступит на пленарном заседании восьмого саммита глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), который пройдет в Москве в Центре международной торговли, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Сконцентрируемся сегодня на газовой тематике, будет выступление Путина на пленарном заседании (саммита Форума - ред.)", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что президент также проведет ряд двусторонних международных встреч. Ранее в Кремле эту рабочую неделю главы государства назвали "сверхнасыщенной": помимо саммита ФСЭГ российский лидер примет участие в третьем саммите "Россия-Африка" и проведет 24 международных встречи. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) – международная межправительственная организация. Участники Форума контролируют 70% мировых доказанных запасов газа, 38% его добычи, 42% глобального газового экспорта и 47% экспорта СПГ. Полноправными членами организации являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
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газ, москва, владимир путин, дмитрий песков, фсэг
Газ, МОСКВА, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ФСЭГ
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник выступит на пленарном заседании восьмого саммита глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), который пройдет в Москве в Центре международной торговли, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сконцентрируемся сегодня на газовой тематике, будет выступление Путина на пленарном заседании (саммита Форума - ред.)", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что президент также проведет ряд двусторонних международных встреч.
Ранее в Кремле эту рабочую неделю главы государства назвали "сверхнасыщенной": помимо саммита ФСЭГ российский лидер примет участие в третьем саммите "Россия-Африка" и проведет 24 международных встречи.
Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) – международная межправительственная организация.
Участники Форума контролируют 70% мировых доказанных запасов газа, 38% его добычи, 42% глобального газового экспорта и 47% экспорта СПГ. Полноправными членами организации являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.