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Путин выступит на саммите Форума стран-экспортеров газа в Москве

Путин выступит на саммите Форума стран-экспортеров газа в Москве - 27.10.2026, ПРАЙМ

Путин выступит на саммите Форума стран-экспортеров газа в Москве

Президент России Владимир Путин во вторник выступит на пленарном заседании восьмого саммита глав государств и правительств стран-участниц Форума... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T12:49+0300

2026-10-27T12:49+0300

2026-10-27T12:56+0300

газ

москва

владимир путин

дмитрий песков

фсэг

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник выступит на пленарном заседании восьмого саммита глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), который пройдет в Москве в Центре международной торговли, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Сконцентрируемся сегодня на газовой тематике, будет выступление Путина на пленарном заседании (саммита Форума - ред.)", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что президент также проведет ряд двусторонних международных встреч. Ранее в Кремле эту рабочую неделю главы государства назвали "сверхнасыщенной": помимо саммита ФСЭГ российский лидер примет участие в третьем саммите "Россия-Африка" и проведет 24 международных встречи. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) – международная межправительственная организация. Участники Форума контролируют 70% мировых доказанных запасов газа, 38% его добычи, 42% глобального газового экспорта и 47% экспорта СПГ. Полноправными членами организации являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

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газ, москва, владимир путин, дмитрий песков, фсэг