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Лидеры Финляндии и Норвегии обсудили с Путиным конфликт на Украине - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Лидеры Финляндии и Норвегии обсудили с Путиным конфликт на Украине
Лидеры Финляндии и Норвегии обсудили с Путиным конфликт на Украине - 27.10.2026, ПРАЙМ
Лидеры Финляндии и Норвегии обсудили с Путиным конфликт на Украине
Конфликт на Украине и дипломатические усилия по его завершению обсуждались в разговоре президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T12:56+0300
2026-10-27T12:56+0300
мировая экономика
общество
украина
финляндия
норвегия
александр стубб
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874645701.jpg?1793094969
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Конфликт на Украине и дипломатические усилия по его завершению обсуждались в разговоре президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стере с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила финская канцелярия. "Стубб и Стере инициировали телефонный разговор для обсуждения... дипломатических усилий по прекращению войны (на Украине - ред.)", - говорится в пресс-релизе канцелярии.Добавляется, что Стубб назвал разговор с Путиным откровенным и содержательным.
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мировая экономика, общество , украина, финляндия, норвегия, александр стубб, владимир путин
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, ФИНЛЯНДИЯ, НОРВЕГИЯ, Александр Стубб, Владимир Путин
12:56 27.10.2026
 
Лидеры Финляндии и Норвегии обсудили с Путиным конфликт на Украине

Стубб и Стере обсудили с Путиным конфликт на Украине

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Конфликт на Украине и дипломатические усилия по его завершению обсуждались в разговоре президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стере с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила финская канцелярия.
"Стубб и Стере инициировали телефонный разговор для обсуждения... дипломатических усилий по прекращению войны (на Украине - ред.)", - говорится в пресс-релизе канцелярии.
Добавляется, что Стубб назвал разговор с Путиным откровенным и содержательным.
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАФИНЛЯНДИЯНОРВЕГИЯАлександр СтуббВладимир Путин
 
 
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