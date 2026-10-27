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Лидеры Финляндии и Норвегии обсудили с Путиным конфликт на Украине

Лидеры Финляндии и Норвегии обсудили с Путиным конфликт на Украине - 27.10.2026, ПРАЙМ

Лидеры Финляндии и Норвегии обсудили с Путиным конфликт на Украине

Конфликт на Украине и дипломатические усилия по его завершению обсуждались в разговоре президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T12:56+0300

2026-10-27T12:56+0300

2026-10-27T12:56+0300

мировая экономика

общество

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александр стубб

владимир путин

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Конфликт на Украине и дипломатические усилия по его завершению обсуждались в разговоре президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стере с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила финская канцелярия. "Стубб и Стере инициировали телефонный разговор для обсуждения... дипломатических усилий по прекращению войны (на Украине - ред.)", - говорится в пресс-релизе канцелярии.Добавляется, что Стубб назвал разговор с Путиным откровенным и содержательным.

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мировая экономика, общество , украина, финляндия, норвегия, александр стубб, владимир путин