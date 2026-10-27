https://1prime.ru/20261027/putin-874654131.html

Путин пригласил участников саммита ФСЭГ на Российскую энергетическую неделю

Путин пригласил участников саммита ФСЭГ на Российскую энергетическую неделю - 27.10.2026, ПРАЙМ

Путин пригласил участников саммита ФСЭГ на Российскую энергетическую неделю

Президент России Владимир Путин пригласил участников саммита Форума стран-экспортеров газа на Российскую энергетическую неделю (РЭН), которая пройдет в Москве в | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T15:36+0300

2026-10-27T15:36+0300

2026-10-27T15:42+0300

россия

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москва

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фсэг

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пригласил участников саммита Форума стран-экспортеров газа на Российскую энергетическую неделю (РЭН), которая пройдет в Москве в следующем году. Российский лидер во вторник открыл пленарное заседание саммита ФСЭГ в российской столице. "Завершая свое выступление, хочу пригласить делегатов саммита в следующем году вновь посетить Москву, принять участие в 10-м международном форуме "Российская энергетическая неделя", где мы могли бы продолжить наши дискуссии и обсуждение конкретных кооперационных проектов", - обратился Путин к участникам саммита.

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