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Путин пригласил участников саммита ФСЭГ на Российскую энергетическую неделю
Путин пригласил участников саммита ФСЭГ на Российскую энергетическую неделю - 27.10.2026, ПРАЙМ
Путин пригласил участников саммита ФСЭГ на Российскую энергетическую неделю
Президент России Владимир Путин пригласил участников саммита Форума стран-экспортеров газа на Российскую энергетическую неделю (РЭН), которая пройдет в Москве в | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T15:36+0300
2026-10-27T15:36+0300
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россия
газ
москва
владимир путин
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пригласил участников саммита Форума стран-экспортеров газа на Российскую энергетическую неделю (РЭН), которая пройдет в Москве в следующем году. Российский лидер во вторник открыл пленарное заседание саммита ФСЭГ в российской столице. "Завершая свое выступление, хочу пригласить делегатов саммита в следующем году вновь посетить Москву, принять участие в 10-м международном форуме "Российская энергетическая неделя", где мы могли бы продолжить наши дискуссии и обсуждение конкретных кооперационных проектов", - обратился Путин к участникам саммита.
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россия, газ, москва, владимир путин, фсэг
РОССИЯ, Газ, МОСКВА, Владимир Путин, ФСЭГ
Путин пригласил участников саммита ФСЭГ на Российскую энергетическую неделю
Путин пригласил участников саммита ФСЭГ на Российскую энергетическую неделю в 2027 году
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пригласил участников саммита Форума стран-экспортеров газа на Российскую энергетическую неделю (РЭН), которая пройдет в Москве в следующем году.
Российский лидер во вторник открыл пленарное заседание саммита ФСЭГ в российской столице.
"Завершая свое выступление, хочу пригласить делегатов саммита в следующем году вновь посетить Москву, принять участие в 10-м международном форуме "Российская энергетическая неделя", где мы могли бы продолжить наши дискуссии и обсуждение конкретных кооперационных проектов", - обратился Путин к участникам саммита.