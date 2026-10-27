https://1prime.ru/20261027/putin-874654299.html
"Вредные для всех": Путин оценил последствия санкций в энергетике
"Вредные для всех": Путин оценил последствия санкций в энергетике - 27.10.2026, ПРАЙМ
"Вредные для всех": Путин оценил последствия санкций в энергетике
Санкции в области энергетики приводят к исключительно вредным последствиям как для производителей, так и для потребителей, заявил президент России Владимир... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T15:43+0300
2026-10-27T15:43+0300
2026-10-27T15:47+0300
газ
ближний восток
европа
иран
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874654299.jpg?1793105226
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Санкции в области энергетики приводят к исключительно вредным последствиям как для производителей, так и для потребителей, заявил президент России Владимир Путин."Уважаемый господин президент, вы обратили внимание на незаконные санкции, которые некоторыми странами вводятся в области энергетики. Согласен полностью в том, что они приводят к исключительно вредным последствиям, причем для всех участников рынка - как для производителей, так и для потребителей", - сказал Путин на пленарном заседании Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве, обращаясь к иранскому лидеру Масуду Пезешкиану.
ближний восток
европа
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, ближний восток, европа, иран, владимир путин
Газ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕВРОПА, ИРАН, Владимир Путин
"Вредные для всех": Путин оценил последствия санкций в энергетике
Путин: санкции в области энергетики вредны как для производителей, так и потребителей
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Санкции в области энергетики приводят к исключительно вредным последствиям как для производителей, так и для потребителей, заявил президент России Владимир Путин.
"Уважаемый господин президент, вы обратили внимание на незаконные санкции, которые некоторыми странами вводятся в области энергетики. Согласен полностью в том, что они приводят к исключительно вредным последствиям, причем для всех участников рынка - как для производителей, так и для потребителей", - сказал Путин на пленарном заседании Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве, обращаясь к иранскому лидеру Масуду Пезешкиану.