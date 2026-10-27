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"Вредные для всех": Путин оценил последствия санкций в энергетике

"Вредные для всех": Путин оценил последствия санкций в энергетике - 27.10.2026, ПРАЙМ

"Вредные для всех": Путин оценил последствия санкций в энергетике

Санкции в области энергетики приводят к исключительно вредным последствиям как для производителей, так и для потребителей, заявил президент России Владимир... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T15:43+0300

2026-10-27T15:43+0300

2026-10-27T15:47+0300

газ

ближний восток

европа

иран

владимир путин

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Санкции в области энергетики приводят к исключительно вредным последствиям как для производителей, так и для потребителей, заявил президент России Владимир Путин."Уважаемый господин президент, вы обратили внимание на незаконные санкции, которые некоторыми странами вводятся в области энергетики. Согласен полностью в том, что они приводят к исключительно вредным последствиям, причем для всех участников рынка - как для производителей, так и для потребителей", - сказал Путин на пленарном заседании Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве, обращаясь к иранскому лидеру Масуду Пезешкиану.

ближний восток

европа

иран

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газ, ближний восток, европа, иран, владимир путин