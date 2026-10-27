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"Могут так же резко откатиться": Путин о ценах на газ

"Могут так же резко откатиться": Путин о ценах на газ - 27.10.2026, ПРАЙМ

"Могут так же резко откатиться": Путин о ценах на газ

Цены на газ в мире резко выросли, но они могут так же резко откатиться назад, заявил президент России Владимир Путин. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T15:45+0300

2026-10-27T15:45+0300

2026-10-27T15:45+0300

газ

ближний восток

европа

иран

владимир путин

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Цены на газ в мире резко выросли, но они могут так же резко откатиться назад, заявил президент России Владимир Путин."Цены резко выросли, но мы с вами понимаем, что они могут так же резко откатиться назад, вернуться на прежний уровень", - сказал Путин, выступая на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).Он отметил, что газовая отрасль переживает ряд потрясений. В пример Путин привел обострение ситуации на Ближнем Востоке, нарушение привычных логистических маршрутов поставок, "прямые террористические акты" в отношении российских газопроводов в Европу. В результате, как подчеркнул президент, мировая газовая отрасль оказалась в ситуации неопределенности.Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.

ближний восток

европа

иран

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газ, ближний восток, европа, иран, владимир путин