Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин: Россия готова работать в Венесуэле с властями и третьими странами - 27.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261027/putin-874655651.html
Путин: Россия готова работать в Венесуэле с властями и третьими странами
Путин: Россия готова работать в Венесуэле с властями и третьими странами - 27.10.2026, ПРАЙМ
Путин: Россия готова работать в Венесуэле с властями и третьими странами
Президент России Владимир Путин во вторник открыл пленарное заседание саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве. В ходе выступления он заявил, что... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T15:56+0300
2026-10-27T15:56+0300
газ
россия
венесуэла
москва
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874655651.jpg?1793105791
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник открыл пленарное заседание саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве. В ходе выступления он заявил, что Россия инвестировала миллиарды долларов в энергетический сектор Венесуэлы и надеется на продолжение сотрудничества."Хотел бы отметить, что российские эконом-операторы инвестировали миллиарды долларов в энергетический сектор Венесуэлы. Надеемся, что это сотрудничество будет продолжено", — сказал президент.Кроме того, Путин подчеркнул готовность Москвы к работе в Венесуэле как с официальными властями, так и с третьими странами. "Мы готовы к работе с официальными властями Венесуэлы, готовы к работе с нашими венесуэльскими партнерами, а также с представителями третьих стран. Проводим соответствующие консультации и с официальными правительственными структурами Венесуэлы, и с заинтересованными компаниями. И с других, хочу подчеркнуть, третьих стран", — заявил он.В свою очередь уполномоченный президента Венесуэлы Дельси Родригес, выступившая на саммите с видеообращением, заявила, что попытки исключить Россию из международного сотрудничества в газовой сфере показали, что это ошибка. "Попытки исключить Россию из международной деятельности в газовой отрасли показывают, что это большая ошибка для всех стран мира", — сказала она.Также в ходе пленарного заседания Путин затронул тему энергоперехода. По его словам, экономика Евросоюза поднималась на угле, а теперь Европа пытается запретить другим странам использовать углеводороды. "Сегодняшний Евросоюз, он создавался как объединение угля и стали, мы же помним об этом. Именно на угле, на углеводородах поднималась экономика сегодняшней Европы. А когда определенный уровень достигнут, наши коллеги в той же Европе другим странам, прежде всего, развивающимся, говорят: "А вам нельзя использовать углеводороды"", — сказал президент.
венесуэла
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, венесуэла, москва
Газ, РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, МОСКВА
15:56 27.10.2026
 
Путин: Россия готова работать в Венесуэле с властями и третьими странами

Путин: российские компании инвестировали миллиарды долларов в энергетику Венесуэлы

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник открыл пленарное заседание саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве. В ходе выступления он заявил, что Россия инвестировала миллиарды долларов в энергетический сектор Венесуэлы и надеется на продолжение сотрудничества.
"Хотел бы отметить, что российские эконом-операторы инвестировали миллиарды долларов в энергетический сектор Венесуэлы. Надеемся, что это сотрудничество будет продолжено", — сказал президент.
Кроме того, Путин подчеркнул готовность Москвы к работе в Венесуэле как с официальными властями, так и с третьими странами. "Мы готовы к работе с официальными властями Венесуэлы, готовы к работе с нашими венесуэльскими партнерами, а также с представителями третьих стран. Проводим соответствующие консультации и с официальными правительственными структурами Венесуэлы, и с заинтересованными компаниями. И с других, хочу подчеркнуть, третьих стран", — заявил он.
В свою очередь уполномоченный президента Венесуэлы Дельси Родригес, выступившая на саммите с видеообращением, заявила, что попытки исключить Россию из международного сотрудничества в газовой сфере показали, что это ошибка. "Попытки исключить Россию из международной деятельности в газовой отрасли показывают, что это большая ошибка для всех стран мира", — сказала она.
Также в ходе пленарного заседания Путин затронул тему энергоперехода. По его словам, экономика Евросоюза поднималась на угле, а теперь Европа пытается запретить другим странам использовать углеводороды. "Сегодняшний Евросоюз, он создавался как объединение угля и стали, мы же помним об этом. Именно на угле, на углеводородах поднималась экономика сегодняшней Европы. А когда определенный уровень достигнут, наши коллеги в той же Европе другим странам, прежде всего, развивающимся, говорят: "А вам нельзя использовать углеводороды"", — сказал президент.
 
ГазРОССИЯВЕНЕСУЭЛАМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала