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Путин: Россия готова работать в Венесуэле с властями и третьими странами

Путин: Россия готова работать в Венесуэле с властями и третьими странами - 27.10.2026, ПРАЙМ

Путин: Россия готова работать в Венесуэле с властями и третьими странами

Президент России Владимир Путин во вторник открыл пленарное заседание саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве. В ходе выступления он заявил, что... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T15:56+0300

2026-10-27T15:56+0300

2026-10-27T15:56+0300

газ

россия

венесуэла

москва

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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник открыл пленарное заседание саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве. В ходе выступления он заявил, что Россия инвестировала миллиарды долларов в энергетический сектор Венесуэлы и надеется на продолжение сотрудничества."Хотел бы отметить, что российские эконом-операторы инвестировали миллиарды долларов в энергетический сектор Венесуэлы. Надеемся, что это сотрудничество будет продолжено", — сказал президент.Кроме того, Путин подчеркнул готовность Москвы к работе в Венесуэле как с официальными властями, так и с третьими странами. "Мы готовы к работе с официальными властями Венесуэлы, готовы к работе с нашими венесуэльскими партнерами, а также с представителями третьих стран. Проводим соответствующие консультации и с официальными правительственными структурами Венесуэлы, и с заинтересованными компаниями. И с других, хочу подчеркнуть, третьих стран", — заявил он.В свою очередь уполномоченный президента Венесуэлы Дельси Родригес, выступившая на саммите с видеообращением, заявила, что попытки исключить Россию из международного сотрудничества в газовой сфере показали, что это ошибка. "Попытки исключить Россию из международной деятельности в газовой отрасли показывают, что это большая ошибка для всех стран мира", — сказала она.Также в ходе пленарного заседания Путин затронул тему энергоперехода. По его словам, экономика Евросоюза поднималась на угле, а теперь Европа пытается запретить другим странам использовать углеводороды. "Сегодняшний Евросоюз, он создавался как объединение угля и стали, мы же помним об этом. Именно на угле, на углеводородах поднималась экономика сегодняшней Европы. А когда определенный уровень достигнут, наши коллеги в той же Европе другим странам, прежде всего, развивающимся, говорят: "А вам нельзя использовать углеводороды"", — сказал президент.

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газ, россия, венесуэла, москва