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Путин отметил вклад Ливии в стабильность мирового газового рынка

Путин отметил вклад Ливии в стабильность мирового газового рынка - 27.10.2026, ПРАЙМ

Путин отметил вклад Ливии в стабильность мирового газового рынка

Президент России Владимир Путин отметил вклад Ливии в стабильность мирового газового рынка. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T16:13+0300

2026-10-27T16:13+0300

2026-10-27T16:13+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил вклад Ливии в стабильность мирового газового рынка. "Уважаемый господин председатель, Ливия действительно является очень ответственным участником энергетического мирового рынка и вносит серьезный вклад в стабильность на этом рынке", - сказал Путин на пленарном заседании Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве, обращаясь к председателю президентского совета Ливии Мухаммеду Менфи. ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

ливия

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газ, ливия, москва, алжир, владимир путин, фсэг