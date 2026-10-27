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Путин отметил вклад Ливии в стабильность мирового газового рынка
Путин отметил вклад Ливии в стабильность мирового газового рынка - 27.10.2026, ПРАЙМ
Путин отметил вклад Ливии в стабильность мирового газового рынка
Президент России Владимир Путин отметил вклад Ливии в стабильность мирового газового рынка. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T16:13+0300
2026-10-27T16:13+0300
2026-10-27T16:13+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил вклад Ливии в стабильность мирового газового рынка.
"Уважаемый господин председатель, Ливия действительно является очень ответственным участником энергетического мирового рынка и вносит серьезный вклад в стабильность на этом рынке", - сказал Путин на пленарном заседании Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве, обращаясь к председателю президентского совета Ливии Мухаммеду Менфи.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
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газ, ливия, москва, алжир, владимир путин, фсэг
Газ, ЛИВИЯ, МОСКВА, АЛЖИР, Владимир Путин, ФСЭГ
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил вклад Ливии в стабильность мирового газового рынка.
"Уважаемый господин председатель, Ливия действительно является очень ответственным участником энергетического мирового рынка и вносит серьезный вклад в стабильность на этом рынке", - сказал Путин на пленарном заседании Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве, обращаясь к председателю президентского совета Ливии Мухаммеду Менфи.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.