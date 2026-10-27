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Путин: строительство АЭС в Египте идет очень успешно
Путин: строительство АЭС в Египте идет очень успешно - 27.10.2026, ПРАЙМ
Путин: строительство АЭС в Египте идет очень успешно
Россия развивает с Египтом сотрудничество в области энергетики, один из крупнейших проектов - строительство АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T16:24+0300
2026-10-27T16:24+0300
2026-10-27T16:24+0300
россия
египет
владимир путин
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия развивает с Египтом сотрудничество в области энергетики, один из крупнейших проектов - строительство АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас с Египтом развивается активно очень сотрудничество по многим направлениям, в том числе в области энергетики. Один из крупнейших проектов совместных - это строительство атомной электростанции", - сказал Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Он отметил, что строительство АЭС осуществляется за счет многомиллиардных долларовых государственных кредитов со стороны России. "Проект идет очень успешно при поддержке президента (Египта Абдель Фаттаха - ред.) Ас-Сиси", - добавил Путин.
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россия, египет, владимир путин
РОССИЯ, ЕГИПЕТ, Владимир Путин
Путин: строительство АЭС в Египте идет очень успешно
Путин назвал строительство АЭС в Египте одним из крупнейших совместных проектов
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия развивает с Египтом сотрудничество в области энергетики, один из крупнейших проектов - строительство АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас с Египтом развивается активно очень сотрудничество по многим направлениям, в том числе в области энергетики. Один из крупнейших проектов совместных - это строительство атомной электростанции", - сказал Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
Он отметил, что строительство АЭС осуществляется за счет многомиллиардных долларовых государственных кредитов со стороны России.
"Проект идет очень успешно при поддержке президента (Египта Абдель Фаттаха - ред.) Ас-Сиси", - добавил Путин.