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Путин: строительство АЭС в Египте идет очень успешно

Путин: строительство АЭС в Египте идет очень успешно - 27.10.2026, ПРАЙМ

Путин: строительство АЭС в Египте идет очень успешно

Россия развивает с Египтом сотрудничество в области энергетики, один из крупнейших проектов - строительство АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T16:24+0300

2026-10-27T16:24+0300

2026-10-27T16:24+0300

россия

египет

владимир путин

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия развивает с Египтом сотрудничество в области энергетики, один из крупнейших проектов - строительство АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас с Египтом развивается активно очень сотрудничество по многим направлениям, в том числе в области энергетики. Один из крупнейших проектов совместных - это строительство атомной электростанции", - сказал Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Он отметил, что строительство АЭС осуществляется за счет многомиллиардных долларовых государственных кредитов со стороны России. "Проект идет очень успешно при поддержке президента (Египта Абдель Фаттаха - ред.) Ас-Сиси", - добавил Путин.

египет

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россия, египет, владимир путин