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Россия продвигает идею создания новой инвестиционной платформы в БРИКС - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Россия продвигает идею создания новой инвестиционной платформы в БРИКС
Россия продвигает идею создания новой инвестиционной платформы в БРИКС - 27.10.2026, ПРАЙМ
Россия продвигает идею создания новой инвестиционной платформы в БРИКС
Россия в рамках БРИКС продвигает идею создания новой инвестиционной платформы, которая будет рассчитана на быстрорастущие рынки, заявил президент РФ Владимир... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T16:25+0300
2026-10-27T16:25+0300
россия
москва
владимир путин
фсэг
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия в рамках БРИКС продвигает идею создания новой инвестиционной платформы, которая будет рассчитана на быстрорастущие рынки, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник открыл пленарное заседание саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве. "В рамках БРИКС Россия продвигает идею создания новой инвестиционной платформы, которая будет в том числе, а может быть прежде всего, рассчитана на быстрорастущие рынки", - сказал российский президент на саммите ФСЭГ.
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РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, ФСЭГ
16:25 27.10.2026
 
Россия продвигает идею создания новой инвестиционной платформы в БРИКС

Путин: платформа в рамках БРИКС рассчитана в том числе на быстрорастущие рынки

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия в рамках БРИКС продвигает идею создания новой инвестиционной платформы, которая будет рассчитана на быстрорастущие рынки, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник открыл пленарное заседание саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве.
"В рамках БРИКС Россия продвигает идею создания новой инвестиционной платформы, которая будет в том числе, а может быть прежде всего, рассчитана на быстрорастущие рынки", - сказал российский президент на саммите ФСЭГ.
 
РОССИЯМОСКВАВладимир ПутинФСЭГ
 
 
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