https://1prime.ru/20261027/putin-874657151.html

Россия продвигает идею создания новой инвестиционной платформы в БРИКС

Россия продвигает идею создания новой инвестиционной платформы в БРИКС - 27.10.2026, ПРАЙМ

Россия продвигает идею создания новой инвестиционной платформы в БРИКС

Россия в рамках БРИКС продвигает идею создания новой инвестиционной платформы, которая будет рассчитана на быстрорастущие рынки, заявил президент РФ Владимир... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T16:25+0300

2026-10-27T16:25+0300

2026-10-27T16:25+0300

россия

москва

владимир путин

фсэг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874657151.jpg?1793107553

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия в рамках БРИКС продвигает идею создания новой инвестиционной платформы, которая будет рассчитана на быстрорастущие рынки, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник открыл пленарное заседание саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве. "В рамках БРИКС Россия продвигает идею создания новой инвестиционной платформы, которая будет в том числе, а может быть прежде всего, рассчитана на быстрорастущие рынки", - сказал российский президент на саммите ФСЭГ.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, владимир путин, фсэг