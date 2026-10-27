https://1prime.ru/20261027/putin-874657151.html
Россия продвигает идею создания новой инвестиционной платформы в БРИКС
Россия продвигает идею создания новой инвестиционной платформы в БРИКС - 27.10.2026, ПРАЙМ
Россия продвигает идею создания новой инвестиционной платформы в БРИКС
Россия в рамках БРИКС продвигает идею создания новой инвестиционной платформы, которая будет рассчитана на быстрорастущие рынки, заявил президент РФ Владимир... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T16:25+0300
2026-10-27T16:25+0300
2026-10-27T16:25+0300
россия
москва
владимир путин
фсэг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874657151.jpg?1793107553
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия в рамках БРИКС продвигает идею создания новой инвестиционной платформы, которая будет рассчитана на быстрорастущие рынки, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник открыл пленарное заседание саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве. "В рамках БРИКС Россия продвигает идею создания новой инвестиционной платформы, которая будет в том числе, а может быть прежде всего, рассчитана на быстрорастущие рынки", - сказал российский президент на саммите ФСЭГ.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, фсэг
РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, ФСЭГ
Россия продвигает идею создания новой инвестиционной платформы в БРИКС
Путин: платформа в рамках БРИКС рассчитана в том числе на быстрорастущие рынки
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия в рамках БРИКС продвигает идею создания новой инвестиционной платформы, которая будет рассчитана на быстрорастущие рынки, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник открыл пленарное заседание саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве.
"В рамках БРИКС Россия продвигает идею создания новой инвестиционной платформы, которая будет в том числе, а может быть прежде всего, рассчитана на быстрорастущие рынки", - сказал российский президент на саммите ФСЭГ.