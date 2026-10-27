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Путин назвал газ самым подходящим углеводородом для переходного периода

Путин назвал газ самым подходящим углеводородом для переходного периода - 27.10.2026, ПРАЙМ

Путин назвал газ самым подходящим углеводородом для переходного периода

Газ является наиболее подходящим углеводородом для переходного периода в энергетике, заявил президент России Владимир Путин. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T16:56+0300

2026-10-27T16:56+0300

2026-10-27T16:56+0300

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москва

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Газ является наиболее подходящим углеводородом для переходного периода в энергетике, заявил президент России Владимир Путин. Путин во вторник открыл пленарное заседание саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве. "Все наши страны стремятся к снижению выбросов, но все мы также понимаем, что газ — это, наверное, самый подходящий углеводород для переходного периода", - сказал президент на саммите ФСЭГ. Путин также подчеркнул, что Россия поддерживает политику Объединенных Арабских Эмиратов в этом направлении и намерена координировать с ними усилия. ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

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газ, москва, алжир, боливия, владимир путин, фсэг