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Путин призвал создавать мосты для сотрудничества в энергосфере
Путин призвал создавать мосты для сотрудничества в энергосфере - 27.10.2026, ПРАЙМ
Путин призвал создавать мосты для сотрудничества в энергосфере
Президент РФ Владимир Путин призвал создавать мосты для сотрудничества в энергосфере, отметив, что они будут востребованы с учетом нынешних событий в мире. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T16:59+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин призвал создавать мосты для сотрудничества в энергосфере, отметив, что они будут востребованы с учетом нынешних событий в мире.
Путин во вторник открыл пленарное заседание саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве.
"Мы должны создавать вот эти мосты между собой для того, чтобы наладить это сотрудничество и общее понимание того, как двигаться вперед. Этот мост, безусловно, будет очень прочным и он востребован сегодня с учетом тех событий, которые мы наблюдаем в мире", - сказал Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
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москва, алжир, боливия, владимир путин, фсэг
МОСКВА, АЛЖИР, БОЛИВИЯ, Владимир Путин, ФСЭГ
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин призвал создавать мосты для сотрудничества в энергосфере, отметив, что они будут востребованы с учетом нынешних событий в мире.
Путин во вторник открыл пленарное заседание саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве.
"Мы должны создавать вот эти мосты между собой для того, чтобы наладить это сотрудничество и общее понимание того, как двигаться вперед. Этот мост, безусловно, будет очень прочным и он востребован сегодня с учетом тех событий, которые мы наблюдаем в мире", - сказал Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.