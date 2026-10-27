https://1prime.ru/20261027/putin-874659370.html
Энергетический суверенитет не должен обеспечиваться за счет других стран
Энергетический суверенитет не должен обеспечиваться за счет других стран - 27.10.2026, ПРАЙМ
Энергетический суверенитет не должен обеспечиваться за счет других стран
Энергосуверенитет и суверенитет в широком смысле слова не должны обеспечиваться одной страной за счет других стран, заявил президент России Владимир Путин. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T17:05+0300
2026-10-27T17:05+0300
2026-10-27T17:05+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Энергосуверенитет и суверенитет в широком смысле слова не должны обеспечиваться одной страной за счет других стран, заявил президент России Владимир Путин. "Весь энергосувернитет и вообще суверенитет в широком смысле слова, в прямом смысле этого слова, не может и не должен обеспечиваться одной страной за счет других стран. Это абсолютно точно", - сказал Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа.
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россия, владимир путин
Энергетический суверенитет не должен обеспечиваться за счет других стран
Путин: энергетический суверенитет не должен обеспечиваться за счет других стран