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Энергетический суверенитет не должен обеспечиваться за счет других стран

Энергетический суверенитет не должен обеспечиваться за счет других стран - 27.10.2026, ПРАЙМ

Энергетический суверенитет не должен обеспечиваться за счет других стран

Энергосуверенитет и суверенитет в широком смысле слова не должны обеспечиваться одной страной за счет других стран, заявил президент России Владимир Путин. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T17:05+0300

2026-10-27T17:05+0300

2026-10-27T17:05+0300

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Энергосуверенитет и суверенитет в широком смысле слова не должны обеспечиваться одной страной за счет других стран, заявил президент России Владимир Путин. "Весь энергосувернитет и вообще суверенитет в широком смысле слова, в прямом смысле этого слова, не может и не должен обеспечиваться одной страной за счет других стран. Это абсолютно точно", - сказал Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа.

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россия, владимир путин