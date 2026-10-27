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Путин: Россия поставляет в Турцию до 30 миллиардов кубометров газа
Путин: Россия поставляет в Турцию до 30 миллиардов кубометров газа - 27.10.2026, ПРАЙМ
Путин: Россия поставляет в Турцию до 30 миллиардов кубометров газа
Россия поставляет в Турцию до 30 миллиардов кубометров газа, заявил президент России Владимир Путин. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T17:20+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия поставляет в Турцию до 30 миллиардов кубометров газа, заявил президент России Владимир Путин. Путин во вторник открыл пленарное заседание саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве. "Россия поставляет в Турцию сейчас - если я ошибусь, господин Миллер меня поправит, руководитель "Газпрома" - до 30 миллиардов кубических метров газа", - сказал он на саммите ФСЭГ. Президент подчеркнул, что такие показатели значительно больше, чем то, что поставляет Азербайджан, однако Россия не чувствует себя конкурентом республики и готова к сотрудничеству.
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Путин: Россия поставляет в Турцию до 30 миллиардов кубометров газа
Путин: Россия поставляет в Турцию до 30 миллиардов кубометров газа