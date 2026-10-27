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Путин: спорт, как и сотрудничество в энергетике, должны объединять народы

Путин: спорт, как и сотрудничество в энергетике, должны объединять народы - 27.10.2026, ПРАЙМ

Путин: спорт, как и сотрудничество в энергетике, должны объединять народы

Спорт, как и сотрудничество в энергетике, должно не разъединять, а объединять народы, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T17:31+0300

2026-10-27T17:31+0300

2026-10-27T17:31+0300

россия

москва

владимир путин

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Спорт, как и сотрудничество в энергетике, должно не разъединять, а объединять народы, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник открыл пленарное заседание саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве. "Мы придерживаемся того, что спорт, так же как и искусство, сотрудничество в энергетике — это, безусловно, то, что должно не разъединять, а объединять народы", - сказал президент на саммите. Российский лидер отметил, что в спортивной среде и международных спортивных организациях наблюдаются действия, которые разрушают сотрудничество в этой важной гуманитарной сфере.

москва

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россия, москва, владимир путин