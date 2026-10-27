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Путин объявил о завершении восьмого саммита ФСЭГ в Москве
Путин объявил о завершении восьмого саммита ФСЭГ в Москве - 27.10.2026, ПРАЙМ
Путин объявил о завершении восьмого саммита ФСЭГ в Москве
Президент РФ Владимир Путин объявил о завершении восьмого саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве, по итогам которого была подготовлена Московская | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T17:36+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин объявил о завершении восьмого саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве, по итогам которого была подготовлена Московская декларация.
"Завершаем очередной, восьмой саммит Форума стран-экспортеров газа. Хотел бы вас всех поблагодарить за содержательные выступления и продуктивную совместную работу", - сказал Путин.
Российский лидер отметил, что участники саммита обсудили перспективы развития мировой газовой индустрии, укрепление сотрудничества между производителями и поставщиками природного газа, а также меры по стабилизации международного рынка и обеспечению глобальной энергетической безопасности.
По словам президента, основные итоги встречи отражены в проекте Московской декларации, подготовленном министрами энергетики стран-участниц форума. В документе подчеркивается возрастающее значение газа для устойчивого роста мировой экономики и промышленности.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Россия, Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
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газ, москва, алжир, боливия, владимир путин, фсэг
Газ, МОСКВА, АЛЖИР, БОЛИВИЯ, Владимир Путин, ФСЭГ
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин объявил о завершении восьмого саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве, по итогам которого была подготовлена Московская декларация.
"Завершаем очередной, восьмой саммит Форума стран-экспортеров газа. Хотел бы вас всех поблагодарить за содержательные выступления и продуктивную совместную работу", - сказал Путин.
Российский лидер отметил, что участники саммита обсудили перспективы развития мировой газовой индустрии, укрепление сотрудничества между производителями и поставщиками природного газа, а также меры по стабилизации международного рынка и обеспечению глобальной энергетической безопасности.
По словам президента, основные итоги встречи отражены в проекте Московской декларации, подготовленном министрами энергетики стран-участниц форума. В документе подчеркивается возрастающее значение газа для устойчивого роста мировой экономики и промышленности.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Россия, Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.