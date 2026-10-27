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Путин призвал бороться за справедливость принципов международной энергетической политики - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Путин призвал бороться за справедливость принципов международной энергетической политики
Путин призвал бороться за справедливость принципов международной энергетической политики - 27.10.2026, ПРАЙМ
Путин призвал бороться за справедливость принципов международной энергетической политики
Президент РФ Владимир Путин призвал бороться за справедливость принципов международной энергетической политики. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T17:42+0300
2026-10-27T17:42+0300
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москва
алжир
боливия
владимир путин
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин призвал бороться за справедливость принципов международной энергетической политики. Глава государства во вторник открыл пленарное заседание саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве. "Мы ничего здесь не делаем того, что бы нарушало принципы международного права, но обмениваться информацией мы, безусловно, должны, что мы и делаем. И должны бороться за справедливость принципов международной энергетической политики, за обеспечение безопасности поставок газа как важнейшего первичного источника, на основе которого строится решение многих задач в самых разных сферах", - сказал Путин на заседании. ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
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россия, москва, алжир, боливия, владимир путин, фсэг
РОССИЯ, МОСКВА, АЛЖИР, БОЛИВИЯ, Владимир Путин, ФСЭГ
17:42 27.10.2026
 

Путин призвал бороться за справедливость принципов международной энергетической политики

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин призвал бороться за справедливость принципов международной энергетической политики.
Глава государства во вторник открыл пленарное заседание саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве.
"Мы ничего здесь не делаем того, что бы нарушало принципы международного права, но обмениваться информацией мы, безусловно, должны, что мы и делаем. И должны бороться за справедливость принципов международной энергетической политики, за обеспечение безопасности поставок газа как важнейшего первичного источника, на основе которого строится решение многих задач в самых разных сферах", - сказал Путин на заседании.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
 
РОССИЯМОСКВААЛЖИРБОЛИВИЯВладимир ПутинФСЭГ
 
 
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