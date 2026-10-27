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Путин призвал бороться за справедливость принципов международной энергетической политики

Путин призвал бороться за справедливость принципов международной энергетической политики - 27.10.2026, ПРАЙМ

Путин призвал бороться за справедливость принципов международной энергетической политики

Президент РФ Владимир Путин призвал бороться за справедливость принципов международной энергетической политики. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T17:42+0300

2026-10-27T17:42+0300

2026-10-27T17:42+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин призвал бороться за справедливость принципов международной энергетической политики. Глава государства во вторник открыл пленарное заседание саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве. "Мы ничего здесь не делаем того, что бы нарушало принципы международного права, но обмениваться информацией мы, безусловно, должны, что мы и делаем. И должны бороться за справедливость принципов международной энергетической политики, за обеспечение безопасности поставок газа как важнейшего первичного источника, на основе которого строится решение многих задач в самых разных сферах", - сказал Путин на заседании. ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

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россия, москва, алжир, боливия, владимир путин, фсэг