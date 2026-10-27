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Путин объяснил, почему мировая газовая отрасль оказалась в ситуации неопределенности

Путин объяснил, почему мировая газовая отрасль оказалась в ситуации неопределенности - 27.10.2026, ПРАЙМ

Путин объяснил, почему мировая газовая отрасль оказалась в ситуации неопределенности

Добавлены высказывания Путина (последний абзац) | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T17:45+0300

2026-10-27T17:45+0300

2026-10-27T17:45+0300

газ

россия

ближний восток

москва

европа

владимир путин

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Добавлены высказывания Путина (последний абзац) МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Обострение ситуации на Ближнем Востоке, теракты против российских газопроводов "Северный поток", введенные некоторыми странами барьеры для закупки газового оборудования и технологий привели к тому, что мировая газовая отрасль оказалась в ситуации неопределенности, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер во вторник открыл пленарное заседание саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве. Роль природного газа как опоры глобальной энергетики и системы международной торговли будет только укрепляться, подчеркнул президент России, и это станет серьезным вызовом для газовой отрасли, особенно с учетом потрясений, которые она переживает сейчас. "Обострилась ситуация на Ближнем Востоке, как мы хорошо знаем, в одном из глобальных центров газодобычи ситуация обострилась, нарушены привычные логистические цепочки и маршруты поставок. В отношении российских газопроводов в Европу совершены прямые террористические акты: они взорваны. А некоторые государства установили барьеры для закупки профильного оборудования и технологий. В результате мировая газовая отрасль оказалась в ситуации неопределенности", - продолжил Путин. Он отметил, что привычные деловые связи сейчас подорваны, цены на газ резко выросли, но они могут так же резко откатиться назад и вернуться на прежний уровень. "Многие инвестиционные планы поставлены на паузу, сдвигаются на более поздний срок, а то и вовсе отменяются. Все это, конечно, усиливает риски долгосрочной разбалансированности рынка", - добавил президент РФ. Он указал, что мировым производителям в этих непростых условиях и с учетом растущей потребности в газе "предстоит обеспечить стабильность и надежность поставок, гарантировать покупателям тепло в домах, топливо для предприятий и электростанций, сырье для химических производств и выпуска удобрений, новых материалов".

ближний восток

москва

европа

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газ, россия, ближний восток, москва, европа, владимир путин