https://1prime.ru/20261027/putin-874663640.html
Путин поддержал обозначенные президентом Экваториальной Гвинеи приоритеты газовой сферы
Путин поддержал обозначенные президентом Экваториальной Гвинеи приоритеты газовой сферы - 27.10.2026, ПРАЙМ
Путин поддержал обозначенные президентом Экваториальной Гвинеи приоритеты газовой сферы
Российский лидер Владимир Путин поддержал приоритеты газовой сферы, которые обозначил президент Экваториальной Гвинеи Обианг Нгема Мбасого. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T18:16+0300
2026-10-27T18:16+0300
2026-10-27T18:16+0300
россия
экваториальная гвинея
владимир путин
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин поддержал приоритеты газовой сферы, которые обозначил президент Экваториальной Гвинеи Обианг Нгема Мбасого.
Президент России в ходе саммита Форума стран-экспортеров газа отметил четыре приоритетные задачи, обозначенные лидером Экваториальной Гвинеи: необходимые усилия для прекращения конфликтов, отказ от экстерриториальности внутренних норм какого-то одного государства либо группы стран, соблюдение морского международного права и справедливое распределение прибыли.
"Мы полностью, во всяком случае, Россия полностью согласна с вашими идеями и предложениями, добавить практически нечего", - сказал Путин.
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россия, экваториальная гвинея, владимир путин
РОССИЯ, ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ, Владимир Путин
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин поддержал приоритеты газовой сферы, которые обозначил президент Экваториальной Гвинеи Обианг Нгема Мбасого.
Президент России в ходе саммита Форума стран-экспортеров газа отметил четыре приоритетные задачи, обозначенные лидером Экваториальной Гвинеи: необходимые усилия для прекращения конфликтов, отказ от экстерриториальности внутренних норм какого-то одного государства либо группы стран, соблюдение морского международного права и справедливое распределение прибыли.
"Мы полностью, во всяком случае, Россия полностью согласна с вашими идеями и предложениями, добавить практически нечего", - сказал Путин.