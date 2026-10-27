https://1prime.ru/20261027/putin-874663640.html

Путин поддержал обозначенные президентом Экваториальной Гвинеи приоритеты газовой сферы

Путин поддержал обозначенные президентом Экваториальной Гвинеи приоритеты газовой сферы - 27.10.2026, ПРАЙМ

Путин поддержал обозначенные президентом Экваториальной Гвинеи приоритеты газовой сферы

Российский лидер Владимир Путин поддержал приоритеты газовой сферы, которые обозначил президент Экваториальной Гвинеи Обианг Нгема Мбасого. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T18:16+0300

2026-10-27T18:16+0300

2026-10-27T18:16+0300

россия

экваториальная гвинея

владимир путин

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин поддержал приоритеты газовой сферы, которые обозначил президент Экваториальной Гвинеи Обианг Нгема Мбасого. Президент России в ходе саммита Форума стран-экспортеров газа отметил четыре приоритетные задачи, обозначенные лидером Экваториальной Гвинеи: необходимые усилия для прекращения конфликтов, отказ от экстерриториальности внутренних норм какого-то одного государства либо группы стран, соблюдение морского международного права и справедливое распределение прибыли. "Мы полностью, во всяком случае, Россия полностью согласна с вашими идеями и предложениями, добавить практически нечего", - сказал Путин.

экваториальная гвинея

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россия, экваториальная гвинея, владимир путин