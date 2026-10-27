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В Иране продолжается строительство АЭС "Бушер"
В Иране продолжается строительство АЭС "Бушер" - 27.10.2026, ПРАЙМ
В Иране продолжается строительство АЭС "Бушер"
Строительство атомной электростанции "Бушер" в Иране продолжается, сообщил президент России Владимир Путин. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T19:43+0300
2026-10-27T19:43+0300
2026-10-27T19:43+0300
мировая экономика
иран
владимир путин
масуд пезешкиан
алексей лихачев
росатом
аэс "бушер"
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Строительство атомной электростанции "Бушер" в Иране продолжается, сообщил президент России Владимир Путин. Российский лидер во вторник встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. "Продолжается строительство атомной электростанции "Бушер", - сказал Путин. Ранее глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил о планах по наращиванию присутствия своих сотрудников на АЭС "Бушер" в Иране до 700 человек.
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мировая экономика, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, алексей лихачев, росатом, аэс "бушер"
Мировая экономика, ИРАН, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Алексей Лихачев, Росатом, АЭС "Бушер"
В Иране продолжается строительство АЭС "Бушер"
Путин: строительство атомной электростанции "Бушер" в Иране продолжается
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Строительство атомной электростанции "Бушер" в Иране продолжается, сообщил президент России Владимир Путин.
Российский лидер во вторник встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
"Продолжается строительство атомной электростанции "Бушер", - сказал Путин.
Ранее глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил о планах по наращиванию присутствия своих сотрудников на АЭС "Бушер" в Иране до 700 человек.