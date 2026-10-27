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Товарооборот с Ираном за 8 месяцев вырос на 10,4% - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Товарооборот с Ираном за 8 месяцев вырос на 10,4%
Товарооборот с Ираном за 8 месяцев вырос на 10,4% - 27.10.2026, ПРАЙМ
Товарооборот с Ираном за 8 месяцев вырос на 10,4%
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что за восемь месяцев текущего года российско-иранский товарооборот вырос на 10,4%. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T19:43+0300
2026-10-27T19:43+0300
россия
мировая экономика
иран
владимир путин
масуд пезешкиан
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874667487.jpg?1793119434
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что за восемь месяцев текущего года российско-иранский товарооборот вырос на 10,4%. Путин во вторник провел двусторонние переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Кремле. "Хочу отметить, что за 8 месяцев текущего года российско-иранский товарооборот вырос на 10,4%. Продолжается строительство атомной электростанции "Бушер", - сказал Путин на встрече с президентом Ирана.
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россия, мировая экономика, иран, владимир путин, масуд пезешкиан
РОССИЯ, Мировая экономика, ИРАН, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
19:43 27.10.2026
 
Товарооборот с Ираном за 8 месяцев вырос на 10,4%

Путин: за восемь месяцев текущего года российско-иранский товарооборот вырос на 10,4%

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что за восемь месяцев текущего года российско-иранский товарооборот вырос на 10,4%.
Путин во вторник провел двусторонние переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Кремле.
"Хочу отметить, что за 8 месяцев текущего года российско-иранский товарооборот вырос на 10,4%. Продолжается строительство атомной электростанции "Бушер", - сказал Путин на встрече с президентом Ирана.
 
РОССИЯМировая экономикаИРАНВладимир ПутинМасуд Пезешкиан
 
 
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