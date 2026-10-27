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Товарооборот между Россией и Катаром увеличился на 10%

Товарооборот между Россией и Катаром увеличился на 10% - 27.10.2026, ПРАЙМ

Товарооборот между Россией и Катаром увеличился на 10%

Товарооборот между Россией и Катаром увеличился на 10%, отметил президент РФ Владимир Путин. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T20:48+0300

2026-10-27T20:48+0300

2026-10-27T20:48+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Катаром увеличился на 10%, отметил президент РФ Владимир Путин. "Реализуется комплекс мер в целях диверсификации и наращивания товарооборота. Хотя он такой скромный - по абсолютным величинам, - но он все-таки увеличивается, увеличился на 10%", - сказал Путин на встрече с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Беседа прошла на полях восьмого саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Россия, Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

катар

алжир

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2026

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россия, катар, алжир, боливия, владимир путин, фсэг