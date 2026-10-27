https://1prime.ru/20261027/putin-874669687.html
Товарооборот между Россией и Катаром увеличился на 10%
Товарооборот между Россией и Катаром увеличился на 10% - 27.10.2026, ПРАЙМ
Товарооборот между Россией и Катаром увеличился на 10%
Товарооборот между Россией и Катаром увеличился на 10%, отметил президент РФ Владимир Путин. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T20:48+0300
2026-10-27T20:48+0300
2026-10-27T20:48+0300
россия
катар
алжир
боливия
владимир путин
фсэг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874669687.jpg?1793123328
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Катаром увеличился на 10%, отметил президент РФ Владимир Путин. "Реализуется комплекс мер в целях диверсификации и наращивания товарооборота. Хотя он такой скромный - по абсолютным величинам, - но он все-таки увеличивается, увеличился на 10%", - сказал Путин на встрече с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Беседа прошла на полях восьмого саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Россия, Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
катар
алжир
боливия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, катар, алжир, боливия, владимир путин, фсэг
РОССИЯ, КАТАР, АЛЖИР, БОЛИВИЯ, Владимир Путин, ФСЭГ
Товарооборот между Россией и Катаром увеличился на 10%
Товарооборот между Россией и Катаром увеличился на 10%, отметил Путин
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Катаром увеличился на 10%, отметил президент РФ Владимир Путин.
"Реализуется комплекс мер в целях диверсификации и наращивания товарооборота. Хотя он такой скромный - по абсолютным величинам, - но он все-таки увеличивается, увеличился на 10%", - сказал Путин на встрече с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.
Беседа прошла на полях восьмого саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Россия, Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.