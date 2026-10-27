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"Интер РАО - Экспорт" готов предложить ЮАР свои услуги в сфере энергетики

"Интер РАО - Экспорт" готов предложить ЮАР свои услуги в сфере энергетики - 27.10.2026, ПРАЙМ

"Интер РАО - Экспорт" готов предложить ЮАР свои услуги в сфере энергетики

Компания "Интер РАО - Экспорт" (входит в группу "Интер РАО") готова предложить ЮАР свои услуги в сфере энергетики, переговоры ведутся, рассказал генеральный... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T19:10+0300

2026-10-27T19:10+0300

2026-10-27T19:10+0300

юар

александр козлов

интер рао

минприроды

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Компания "Интер РАО - Экспорт" (входит в группу "Интер РАО") готова предложить ЮАР свои услуги в сфере энергетики, переговоры ведутся, рассказал генеральный директор предприятия Максим Сергеев. "Сейчас группа в состоянии построить "под ключ" электроэнергетическую станцию. Здесь активно упоминалось, что ЮАР - это дефицитная страна. Мы готовы предложить свои услуги в этом направлении, ведем сейчас переговоры", - сказал он на расширенном заседании Делового совета "Россия - ЮАР" при ТПП РФ. По словам Сергеева, основная проблема - это организация финансирования. Он отметил, что вопрос об этом был поставлен на правительственном уровне. "Наши продукция конкурентноспособная. Мы предлагаем посетить наши заводы, показать наши технологии. Готовы сотрудничать по всем направлениям, и надеемся, как раз на этой площадке продолжим диалог, вместе найдем решения и будем двигаться в этом направлении", - добавил Сергеев. Глава Минприроды РФ и сопредседатель Смешанного межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и ЮАР Александр Козлов в свою очередь отметил, что энергетика является тем же самым, что и суверенитет. Он считает, что должна быть альтернатива в выборе поставщиков, диверсификация между странами. "Компетенции, которые развила наша страна за десятилетия, они конкурентоспособны в масштабах мировых конкурентных преимуществ... Нам есть, что предложить", - уточнил он.

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юар, александр козлов, интер рао, минприроды