Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Интер РАО - Экспорт" готов предложить ЮАР свои услуги в сфере энергетики - 27.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261027/rao-874666430.html
"Интер РАО - Экспорт" готов предложить ЮАР свои услуги в сфере энергетики
"Интер РАО - Экспорт" готов предложить ЮАР свои услуги в сфере энергетики - 27.10.2026, ПРАЙМ
"Интер РАО - Экспорт" готов предложить ЮАР свои услуги в сфере энергетики
Компания "Интер РАО - Экспорт" (входит в группу "Интер РАО") готова предложить ЮАР свои услуги в сфере энергетики, переговоры ведутся, рассказал генеральный... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T19:10+0300
2026-10-27T19:10+0300
юар
александр козлов
интер рао
минприроды
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874666430.jpg?1793117453
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Компания "Интер РАО - Экспорт" (входит в группу "Интер РАО") готова предложить ЮАР свои услуги в сфере энергетики, переговоры ведутся, рассказал генеральный директор предприятия Максим Сергеев. "Сейчас группа в состоянии построить "под ключ" электроэнергетическую станцию. Здесь активно упоминалось, что ЮАР - это дефицитная страна. Мы готовы предложить свои услуги в этом направлении, ведем сейчас переговоры", - сказал он на расширенном заседании Делового совета "Россия - ЮАР" при ТПП РФ. По словам Сергеева, основная проблема - это организация финансирования. Он отметил, что вопрос об этом был поставлен на правительственном уровне. "Наши продукция конкурентноспособная. Мы предлагаем посетить наши заводы, показать наши технологии. Готовы сотрудничать по всем направлениям, и надеемся, как раз на этой площадке продолжим диалог, вместе найдем решения и будем двигаться в этом направлении", - добавил Сергеев. Глава Минприроды РФ и сопредседатель Смешанного межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и ЮАР Александр Козлов в свою очередь отметил, что энергетика является тем же самым, что и суверенитет. Он считает, что должна быть альтернатива в выборе поставщиков, диверсификация между странами. "Компетенции, которые развила наша страна за десятилетия, они конкурентоспособны в масштабах мировых конкурентных преимуществ... Нам есть, что предложить", - уточнил он.
юар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
юар, александр козлов, интер рао, минприроды
ЮАР, Александр Козлов, Интер РАО, Минприроды
19:10 27.10.2026
 
"Интер РАО - Экспорт" готов предложить ЮАР свои услуги в сфере энергетики

"Интер РАО - Экспорт" готова предложить ЮАР свои услуги в сфере энергетики

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Компания "Интер РАО - Экспорт" (входит в группу "Интер РАО") готова предложить ЮАР свои услуги в сфере энергетики, переговоры ведутся, рассказал генеральный директор предприятия Максим Сергеев.
"Сейчас группа в состоянии построить "под ключ" электроэнергетическую станцию. Здесь активно упоминалось, что ЮАР - это дефицитная страна. Мы готовы предложить свои услуги в этом направлении, ведем сейчас переговоры", - сказал он на расширенном заседании Делового совета "Россия - ЮАР" при ТПП РФ.
По словам Сергеева, основная проблема - это организация финансирования. Он отметил, что вопрос об этом был поставлен на правительственном уровне.
"Наши продукция конкурентноспособная. Мы предлагаем посетить наши заводы, показать наши технологии. Готовы сотрудничать по всем направлениям, и надеемся, как раз на этой площадке продолжим диалог, вместе найдем решения и будем двигаться в этом направлении", - добавил Сергеев.
Глава Минприроды РФ и сопредседатель Смешанного межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и ЮАР Александр Козлов в свою очередь отметил, что энергетика является тем же самым, что и суверенитет. Он считает, что должна быть альтернатива в выборе поставщиков, диверсификация между странами.
"Компетенции, которые развила наша страна за десятилетия, они конкурентоспособны в масштабах мировых конкурентных преимуществ... Нам есть, что предложить", - уточнил он.
 
ЮАРАлександр КозловИнтер РАОМинприроды
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала