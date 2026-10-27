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Названы регионы с самыми низкими ставками транспортного налога

Названы регионы с самыми низкими ставками транспортного налога - 27.10.2026, ПРАЙМ

Названы регионы с самыми низкими ставками транспортного налога

Самые низкие ставки по транспортному налогу для легковых автомобилей в 2026 году установлены в Ингушетии, Крыму, Севастополе, Магаданской области и... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T03:30+0300

2026-10-27T03:30+0300

2026-10-27T03:30+0300

бизнес

ингушетия

татарстан

калужская область

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Самые низкие ставки по транспортному налогу для легковых автомобилей в 2026 году установлены в Ингушетии, Крыму, Севастополе, Магаданской области и Кабардино-Балкарии, следует из региональных законов о транспортном налоге, которые проанализировало РИА Новости. Налоговым кодексом России установлены минимальные ставки транспортного налога, которые региональные власти могут самостоятельно увеличивать или уменьшать, но не более, чем в десять раз. Для автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил на федеральном уровне установлена ставка в 2,5 рубля, от 100 до 150 - 3,5 рубля, от 150 до 200 - пять рублей, от 200 до 250 - 7,5 рубля, свыше 250 лошадиных сил - 15 рублей. Допускается также установление дифференцированных налоговых ставок в отношении транспортных средств с учетом числа лет, прошедших с их года выпуска. Ставка в размере пяти рублей для машин мощностью до 100 лошадиных сил установлена в Ингушетии, Калужской области (менее 80 "лошадей"), Крыму, Севастополе. Кабардино-Балкария - единственный регион, где для машин с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил и старше десяти лет ставка по транспортному налогу снижена до нуля рублей. За машины "возрастом" до десяти лет там платят по семь рублей за лошадиную силу. За автомобили с мощными двигателями более 250 лошадиных сил ставка 50 рублей и менее действует в Ингушетии и Ненецком АО (50 рублей), Магаданской области (45 рублей), а также в Северной Осетии (50 рублей), но только для машин старше десяти лет. Максимальные налоговые ставки для всех видов мощности двигателя в размере 25, 35, 50, 75 и 150 рублей соответственно для легковых автомобилей установили только три региона – Башкирия, Татарстан и Марий Эл. Но в Татарстане 25 рублей за авто мощностью менее 100 лошадиных сил должны платить только юридические лица, для граждан действует ставка в десять рублей. Максимальные ставки в 150 рублей действуют в 51 российском районе.

ингушетия

татарстан

калужская область

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бизнес, ингушетия, татарстан, калужская область