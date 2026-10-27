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Названы регионы с наибольшим размером лимитов по новым кредиткам

Названы регионы с наибольшим размером лимитов по новым кредиткам - 27.10.2026, ПРАЙМ

Названы регионы с наибольшим размером лимитов по новым кредиткам

Наибольший средний размер лимитов по выданным новым кредитным картам в сентябре был зафиксирован в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Хабаровском... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T05:18+0300

2026-10-27T05:18+0300

2026-10-27T05:18+0300

финансы

банки

россия

москва

санкт-петербург

московская область

алексей волков

нбки

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Наибольший средний размер лимитов по выданным новым кредитным картам в сентябре был зафиксирован в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Хабаровском крае и Тюменской области, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). "Наибольший средний размер лимитов по выданным новым кредитным картам в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в сентябре 2026 года был отмечен в Москве (139,8 тысячи рублей), Московской области (123,8 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (123,6 тысячи рублей), а также Хабаровском крае (110,6 тысячи рулей) и Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (109,7 тысячи рублей)", - говорится в сообщении. Наиболее существенное снижение среднего размера лимитов по кредиткам в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Иркутская область (-9,5%), Пермский край (-8,0%), а также Омская (-7,9%), Ленинградская (-7,2%) и Московская (-7,1%) области. В Москве и Санкт-Петербурге средний размер лимитов за месяц сократился на 5,7% и 6,6% соответственно. По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в сентябре средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам составил 104,8 тысячи рублей, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 5,7%. Данный показатель снижается четвертый месяц подряд, отмечают в НБКИ. В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер лимитов по новым кредиткам в сентябре 2026 года, напротив, незначительно увеличился - на 1,7%. "За последние четыре месяца средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам снизился на 13,7% на фоне относительно невысоких темпов выдачи. Это обусловлено тем, что аппетит к риску со стороны банков находится на довольно низком уровне в связи с жесткой денежно-кредитной политикой", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. "В этих условиях банки вынуждены делать основной акцент на управлении качеством портфеля, что приводит к усилению скоринговых фильтров и ограничению выдачи новых кредиток и средних лимитов по ним. В этой связи потенциальным заемщикам стоит продолжать внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения", - подытожил он.

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