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Британский министр раскритиковал требования бывших колоний по репарациям
Британский министр раскритиковал требования бывших колоний по репарациям - 27.10.2026, ПРАЙМ
Британский министр раскритиковал требования бывших колоний по репарациям
Британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс заявил, что требования бывших колоний Великобритании по репарациям за работорговлю... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T20:59+0300
2026-10-27T20:59+0300
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ЛОНДОН, 27 окт - ПРАЙМ. Британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс заявил, что требования бывших колоний Великобритании по репарациям за работорговлю необоснованны. В пятницу генеральный секретарь Содружества наций Ширли Ботчвей заявила, что в организации ждут извинений за работорговлю от короля Великобритании Карла III и хотят обсудить вопрос финансовых репараций. "Возможно, есть разница в индивидуальном, то есть семейном, личном богатстве, но в плане отношений между двумя странами, я думаю, это необоснованная просьба", - заявил Рейнольдс в интервью телеканалу Sky News. Министр заявил, что кабинет министров никогда не обсуждал этот вопрос. По его мнению, современные британцы не несут ответственности за то, чего они не делали. "Я понимаю, что люди могут думать о влиянии Великобритании на их страну. Я думаю, мы должны быть открытыми насчет этого. Но я не вижу обоснования для продвижения вопроса репараций", - сказал он. С 27 октября король Великобритании Чарльз III отправится с визитами на Багамы, в Гайану и Антигуа и Барбуду. В начале октября газета Telegraph со ссылкой на заявление Букингемского дворца сообщила, что Карл III во время визита в страны Карибского бассейна не будет извиняться за историческую роль Британии в работорговле.
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общество , мировая экономика, великобритания, гайана, карл iii, sky news
Общество , Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГАЙАНА, Карл III, Sky News
Британский министр раскритиковал требования бывших колоний по репарациям
Британский министр Рейнольдс назвал требования бывших колоний о репарациях необоснованными
ЛОНДОН, 27 окт - ПРАЙМ. Британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс заявил, что требования бывших колоний Великобритании по репарациям за работорговлю необоснованны.
В пятницу генеральный секретарь Содружества наций Ширли Ботчвей заявила, что в организации ждут извинений за работорговлю от короля Великобритании Карла III и хотят обсудить вопрос финансовых репараций.
"Возможно, есть разница в индивидуальном, то есть семейном, личном богатстве, но в плане отношений между двумя странами, я думаю, это необоснованная просьба", - заявил Рейнольдс в интервью телеканалу Sky News.
Министр заявил, что кабинет министров никогда не обсуждал этот вопрос. По его мнению, современные британцы не несут ответственности за то, чего они не делали.
"Я понимаю, что люди могут думать о влиянии Великобритании на их страну. Я думаю, мы должны быть открытыми насчет этого. Но я не вижу обоснования для продвижения вопроса репараций", - сказал он.
С 27 октября король Великобритании Чарльз III отправится с визитами на Багамы, в Гайану и Антигуа и Барбуду. В начале октября газета Telegraph со ссылкой на заявление Букингемского дворца сообщила, что Карл III во время визита в страны Карибского бассейна не будет извиняться за историческую роль Британии в работорговле.