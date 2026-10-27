https://1prime.ru/20261027/roskomnadzor-874655344.html

Роскомнадзор опроверг предложение запретить детям до 14 лет интернет

Роскомнадзор опроверг предложение запретить детям до 14 лет интернет - 27.10.2026, ПРАЙМ

Роскомнадзор опроверг предложение запретить детям до 14 лет интернет

Роскомнадзор опроверг информацию о том, что предлагал запретить детям до 14 лет сидеть в интернете и обязать соцсети проверять их возраст. Об этом сообщило... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T15:52+0300

2026-10-27T15:52+0300

2026-10-27T15:52+0300

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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Роскомнадзор опроверг информацию о том, что предлагал запретить детям до 14 лет сидеть в интернете и обязать соцсети проверять их возраст. Об этом сообщило ведомство.Ранее во вторник газета "Ведомости" сообщила, что Роскомнадзор направил в комитет Госдумы по информационной политике законопроект, предусматривающий обязательную идентификацию детей в социальных сетях, а также предложил сократить время пребывания в интернете для детей младше 14 лет."Ведомство не выступало с подобной инициативой", — заявили в Роскомнадзоре. Там также подчеркнули: "Считаем необходимым предоставлять пользователям соцсетей контент, соответствующий их возрасту".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , бизнес, россия, роскомнадзор, ведомости, госдума