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Росконгресс выявил нелегальную продажу табака под видом удобрений

Росконгресс выявил нелегальную продажу табака под видом удобрений - 27.10.2026, ПРАЙМ

Росконгресс выявил нелегальную продажу табака под видом удобрений

Эксперты Росконгресса выявили нелегальную продажу курительного табака в интернете под видом удобрений, говорится в докладе "Онлайн-продажи табачной продукции в... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T00:26+0300

2026-10-27T00:26+0300

2026-10-27T00:26+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Эксперты Росконгресса выявили нелегальную продажу курительного табака в интернете под видом удобрений, говорится в докладе "Онлайн-продажи табачной продукции в России: куда ушла дистанционная торговля сигаретами и как устроен ее сегмент в Telegram", с которым ознакомилось РИА Новости. Действующее законодательство запрещает дистанционную розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции в России. Однако несколько онлайн-продавцов нашли лазейку: они реализуют свой товар в разделе садово-огородной продукции, среди семян табака и махорки, а также табачных средств от вредителей, продажа которых в интернете легальна. "Товар назван "кисетом махорки" и расфасован от 80 граммов до 2 килограммов", – говорится в докладе. На назначение товара, по мнению авторов, указывает, в частности, его цена. "Медианная цена 100 граммов садовой табачной пыли и золы составляет 87 рублей. Курительная махорка стоит 291 рубль за 100 граммов, втрое дороже", - отмечается в докладе. "Еще яснее говорят отзывы. Под 21 карточкой собрано 214 уникальных отзывов и 24 из них прямо описывают курение. Покупатели оценивают крепость и влажность, пишут, что табак "горло не дерет", жалуются на палки, которые рвут гильзы и клинят машинку для набивки", – объясняется в документе. Все карточки с курительным табаком выставили пять продавцов. На площадке они работают от семи месяцев до двух лет. При этом эксперты признают, что крупнейшие российские маркетплейсы не являются значимым каналом нелегального оборота сигарет, так как действующие системы модерации, требования маркировки и системы "Честный знак" создают достаточный барьер. "По счетчикам на витрине такую махорку купили не менее 4,2 тысячи раз. Для сравнения, садовых средств из табака куплено не менее 24 тысяч раз, семян табака и махорки не менее 12 тысяч раз", – говорится в документе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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