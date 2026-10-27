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Росконгресс назвал признаки мошенничества в Telegram-каналах - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Росконгресс назвал признаки мошенничества в Telegram-каналах
Росконгресс назвал признаки мошенничества в Telegram-каналах - 27.10.2026, ПРАЙМ
Росконгресс назвал признаки мошенничества в Telegram-каналах
Telegram-каналы, нелегально торгующие табачной продукцией, имеют все признаки мошеннических схем: от шаблонных отзывов и накрученной аудитории до требований... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T07:18+0300
2026-10-27T07:18+0300
технологии
россия
общество
telegram
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874627960.jpg?1793074719
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Telegram-каналы, нелегально торгующие табачной продукцией, имеют все признаки мошеннических схем: от шаблонных отзывов и накрученной аудитории до требований предоплаты; все это создает риски для их клиентов, говорится в докладе Росконгресса "Онлайн-продажи табачной продукции в России: куда ушла дистанционная торговля сигаретами и как устроен ее сегмент в Telegram", с которым ознакомилось РИА Новости. Эксперты отмечают, что онлайн-торговля табаком, которая запрещена в России, практически полностью сместилась в Telegram, но там есть "устойчивый набор признаков, которые должны вызывать опасения у любого, кто рассматривает подобную покупку". Первый признак касается публикуемых отзывов покупателей. "В видеозаписях распаковки, пересылаемых от имени разных клиентов, повторяются одни и те же предметы, обстановка и руки, а сами "отзывы" приходят от аккаунтов с шаблонными сочетаниями имени и фамилии и однотипными аватарами", - говорится в докладе. Второй признак касается накрученной аудитории. "Канал с десятками тысяч подписчиков, публикации которого собирают несколько сотен просмотров без реакций и комментариев, с высокой вероятностью нарастил аудиторию искусственно", - объясняют авторы. Третий признак связан с контактами для заказа. "Проверка контактного номера через поисковую систему в ряде случаев показывает, что тот же номер размещен в описаниях десятков посторонних каналов, в том числе с контентом для взрослых, то есть принадлежит инфраструктуре массовых рассылок, а не продавцу товара", - говорится в документе. Кроме того, сами эти каналы регулярно размещают закрепленные предупреждения о действующих от их имени "мошенниках", что, по мнению экспертов, свидетельствует о масштабе проблемы внутри сегмента. "Перечисленные признаки не позволяют утверждать недобросовестность какого-либо конкретного продавца, однако в совокупности с предоплатой и анонимностью означают, что покупатель в этом сегменте лишен какой-либо защиты и с существенной вероятностью взаимодействует не с торговой точкой, а с мошеннической схемой", - отмечается в докладе. Кроме того, расчет за товар на таких каналах чаще всего проводится в форме предоплаты переводом на карту физического лица, через Систему быстрых платежей или криптовалютой. "Такая модель исключает для покупателя возможность отказа от сделки или возврата средств. В сочетании с анонимностью продавца и отсутствием у него лицензии на розничную торговлю подакцизными товарами предоплата формирует прямой риск неисполнения обязательств. После перевода средств отгрузка может не состояться, а администратор канала прекратит коммуникацию", – предупреждают эксперты. Они также обратили внимание, что на платформе "Макс" каналов по продаже табачной продукции не обнаружено. "Что предположительно связано с эффективной модерацией площадки", - объясняют авторы.
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192
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, общество , telegram
Технологии, РОССИЯ, Общество , Telegram
07:18 27.10.2026
 
Росконгресс назвал признаки мошенничества в Telegram-каналах

Росконгресс: Telegram-каналы имеют все признаки мошеннических схем

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Telegram-каналы, нелегально торгующие табачной продукцией, имеют все признаки мошеннических схем: от шаблонных отзывов и накрученной аудитории до требований предоплаты; все это создает риски для их клиентов, говорится в докладе Росконгресса "Онлайн-продажи табачной продукции в России: куда ушла дистанционная торговля сигаретами и как устроен ее сегмент в Telegram", с которым ознакомилось РИА Новости.
Эксперты отмечают, что онлайн-торговля табаком, которая запрещена в России, практически полностью сместилась в Telegram, но там есть "устойчивый набор признаков, которые должны вызывать опасения у любого, кто рассматривает подобную покупку".
Первый признак касается публикуемых отзывов покупателей. "В видеозаписях распаковки, пересылаемых от имени разных клиентов, повторяются одни и те же предметы, обстановка и руки, а сами "отзывы" приходят от аккаунтов с шаблонными сочетаниями имени и фамилии и однотипными аватарами", - говорится в докладе.
Второй признак касается накрученной аудитории. "Канал с десятками тысяч подписчиков, публикации которого собирают несколько сотен просмотров без реакций и комментариев, с высокой вероятностью нарастил аудиторию искусственно", - объясняют авторы.
Третий признак связан с контактами для заказа. "Проверка контактного номера через поисковую систему в ряде случаев показывает, что тот же номер размещен в описаниях десятков посторонних каналов, в том числе с контентом для взрослых, то есть принадлежит инфраструктуре массовых рассылок, а не продавцу товара", - говорится в документе.
Кроме того, сами эти каналы регулярно размещают закрепленные предупреждения о действующих от их имени "мошенниках", что, по мнению экспертов, свидетельствует о масштабе проблемы внутри сегмента.
"Перечисленные признаки не позволяют утверждать недобросовестность какого-либо конкретного продавца, однако в совокупности с предоплатой и анонимностью означают, что покупатель в этом сегменте лишен какой-либо защиты и с существенной вероятностью взаимодействует не с торговой точкой, а с мошеннической схемой", - отмечается в докладе.
Кроме того, расчет за товар на таких каналах чаще всего проводится в форме предоплаты переводом на карту физического лица, через Систему быстрых платежей или криптовалютой.
"Такая модель исключает для покупателя возможность отказа от сделки или возврата средств. В сочетании с анонимностью продавца и отсутствием у него лицензии на розничную торговлю подакцизными товарами предоплата формирует прямой риск неисполнения обязательств. После перевода средств отгрузка может не состояться, а администратор канала прекратит коммуникацию", – предупреждают эксперты.
Они также обратили внимание, что на платформе "Макс" каналов по продаже табачной продукции не обнаружено. "Что предположительно связано с эффективной модерацией площадки", - объясняют авторы.
 
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