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Россия нарастила экспорт агропромышленной продукции в Индию на треть

Россия нарастила экспорт агропромышленной продукции в Индию на треть - 27.10.2026, ПРАЙМ

Россия нарастила экспорт агропромышленной продукции в Индию на треть

Россия за девять месяцев 2026 года нарастила экспорт продукции АПК в Индию на 11% в весе и более чем на треть в денежном выражении, до 1,3 миллиона тонн на... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T10:07+0300

2026-10-27T10:07+0300

2026-10-27T10:35+0300

россия

сельское хозяйство

индия

агроэкспорт

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия за девять месяцев 2026 года нарастила экспорт продукции АПК в Индию на 11% в весе и более чем на треть в денежном выражении, до 1,3 миллиона тонн на сумму 1,45 миллиарда долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт"."Согласно оценкам экспертов, за 9 месяцев 2026 года Россия ввезла в Индию около 1,3 миллиона тонн продукции АПК на сумму порядка 1,45 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 11% в натуральном выражении и на 34% — в стоимостном", - говорится в сообщении.Больше всего Россия экспортировала подсолнечного масла - более чем на 1,2 миллиарда долларов. Второе место по экспорту заняло соевое масло - около 150 миллионов долларов, затем сушеный горох - более 34 миллионов долларов, чечевица - более 19 миллионов долларов и семена кориандра - около 18 миллионов долларов.По итогам девяти месяцев 2026 года показатель экспорта из России в Индию демонстрирует второй результат за всю историю наблюдений как в весе, так и в денежном выражении, добавляется в сообщении."Ранее максимум за тот же период был зафиксирован в 2024 году — около 2,5 миллиона тонн на сумму более 1,7 миллиарда долларов", - заключил центр.Накануне председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин заявил о планах достичь уровня российского сельскохозяйственного экспорта в Индию в три миллиарда долларов в год.

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россия, сельское хозяйство, индия, агроэкспорт