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Россия нарастила экспорт агропромышленной продукции в Индию на треть - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Россия нарастила экспорт агропромышленной продукции в Индию на треть
Россия нарастила экспорт агропромышленной продукции в Индию на треть - 27.10.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт агропромышленной продукции в Индию на треть
Россия за девять месяцев 2026 года нарастила экспорт продукции АПК в Индию на 11% в весе и более чем на треть в денежном выражении, до 1,3 миллиона тонн на... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T10:07+0300
2026-10-27T10:35+0300
россия
сельское хозяйство
индия
агроэкспорт
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874634098.jpg?1793086502
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия за девять месяцев 2026 года нарастила экспорт продукции АПК в Индию на 11% в весе и более чем на треть в денежном выражении, до 1,3 миллиона тонн на сумму 1,45 миллиарда долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт"."Согласно оценкам экспертов, за 9 месяцев 2026 года Россия ввезла в Индию около 1,3 миллиона тонн продукции АПК на сумму порядка 1,45 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 11% в натуральном выражении и на 34% — в стоимостном", - говорится в сообщении.Больше всего Россия экспортировала подсолнечного масла - более чем на 1,2 миллиарда долларов. Второе место по экспорту заняло соевое масло - около 150 миллионов долларов, затем сушеный горох - более 34 миллионов долларов, чечевица - более 19 миллионов долларов и семена кориандра - около 18 миллионов долларов.По итогам девяти месяцев 2026 года показатель экспорта из России в Индию демонстрирует второй результат за всю историю наблюдений как в весе, так и в денежном выражении, добавляется в сообщении."Ранее максимум за тот же период был зафиксирован в 2024 году — около 2,5 миллиона тонн на сумму более 1,7 миллиарда долларов", - заключил центр.Накануне председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин заявил о планах достичь уровня российского сельскохозяйственного экспорта в Индию в три миллиарда долларов в год.
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россия, сельское хозяйство, индия, агроэкспорт
РОССИЯ, Сельское хозяйство, ИНДИЯ, Агроэкспорт
10:07 27.10.2026 (обновлено: 10:35 27.10.2026)
 
Россия нарастила экспорт агропромышленной продукции в Индию на треть

"Агроэкспорт": Россия нарастила экспорт агропромышленной продукции в Индию на треть

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия за девять месяцев 2026 года нарастила экспорт продукции АПК в Индию на 11% в весе и более чем на треть в денежном выражении, до 1,3 миллиона тонн на сумму 1,45 миллиарда долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
"Согласно оценкам экспертов, за 9 месяцев 2026 года Россия ввезла в Индию около 1,3 миллиона тонн продукции АПК на сумму порядка 1,45 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 11% в натуральном выражении и на 34% — в стоимостном", - говорится в сообщении.
Больше всего Россия экспортировала подсолнечного масла - более чем на 1,2 миллиарда долларов. Второе место по экспорту заняло соевое масло - около 150 миллионов долларов, затем сушеный горох - более 34 миллионов долларов, чечевица - более 19 миллионов долларов и семена кориандра - около 18 миллионов долларов.
По итогам девяти месяцев 2026 года показатель экспорта из России в Индию демонстрирует второй результат за всю историю наблюдений как в весе, так и в денежном выражении, добавляется в сообщении.
"Ранее максимум за тот же период был зафиксирован в 2024 году — около 2,5 миллиона тонн на сумму более 1,7 миллиарда долларов", - заключил центр.
Накануне председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин заявил о планах достичь уровня российского сельскохозяйственного экспорта в Индию в три миллиарда долларов в год.
 
РОССИЯСельское хозяйствоИНДИЯАгроэкспорт
 
 
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