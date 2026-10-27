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В Минпромторге оценили компетенции России в строительстве электросудов - 27.10.2026, ПРАЙМ
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В Минпромторге оценили компетенции России в строительстве электросудов
В Минпромторге оценили компетенции России в строительстве электросудов - 27.10.2026, ПРАЙМ
В Минпромторге оценили компетенции России в строительстве электросудов
Россия обладает высокими компетенциями и лидерскими позициями на мировом рынке в строительстве электросудов, сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T10:53+0300
2026-10-27T10:54+0300
россия
минпромторг
совет федерации
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия обладает высокими компетенциями и лидерскими позициями на мировом рынке в строительстве электросудов, сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов. "У нас очень хорошие компетенции в строительстве электросудов. И тут у нас и конкуренция высокая, и цены, и лидерские позиции, на самом деле, в том числе с перспективами движения на международном рынке", - сказал Каримов, выступая на круглом столе в Совете Федерации. Каримов привел в пример Онежский судостроительный завод, где уже завершен первый этап создания цифровой судоверфи. "На Онежском заводе это тоже хороший пример дальнейшего движения. Завершен первый этап цифровой судоверфи. Это тоже будущее развития отрасли, которое трансформирует сам бизнес-процесс, что называется, строительством судов", - отметил Каримов. Цифровая верфь на базе Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Петрозаводске реализуется по поручению президента РФ в рамках стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года и государственной программы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений". Проект является "цифровым двойником" реального завода - единой информационной системы, которая связывает все процессы: от проектирования судна и резки металла до сборки корпуса и спуска судна на воду.
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россия, минпромторг, совет федерации
РОССИЯ, Минпромторг, Совет Федерации
10:53 27.10.2026 (обновлено: 10:54 27.10.2026)
 
В Минпромторге оценили компетенции России в строительстве электросудов

Каримов: Россия обладает высокими компетенциями в строительстве электросудов

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия обладает высокими компетенциями и лидерскими позициями на мировом рынке в строительстве электросудов, сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов.
"У нас очень хорошие компетенции в строительстве электросудов. И тут у нас и конкуренция высокая, и цены, и лидерские позиции, на самом деле, в том числе с перспективами движения на международном рынке", - сказал Каримов, выступая на круглом столе в Совете Федерации.
Каримов привел в пример Онежский судостроительный завод, где уже завершен первый этап создания цифровой судоверфи.
"На Онежском заводе это тоже хороший пример дальнейшего движения. Завершен первый этап цифровой судоверфи. Это тоже будущее развития отрасли, которое трансформирует сам бизнес-процесс, что называется, строительством судов", - отметил Каримов.
Цифровая верфь на базе Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Петрозаводске реализуется по поручению президента РФ в рамках стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года и государственной программы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений". Проект является "цифровым двойником" реального завода - единой информационной системы, которая связывает все процессы: от проектирования судна и резки металла до сборки корпуса и спуска судна на воду.
 
РОССИЯМинпромторгСовет Федерации
 
 
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