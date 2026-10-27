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Алиханов рассказал об интересе к российским беспилотным авиасистемам - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Алиханов рассказал об интересе к российским беспилотным авиасистемам
Алиханов рассказал об интересе к российским беспилотным авиасистемам - 27.10.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал об интересе к российским беспилотным авиасистемам
Россия продвигает свои компетенции в беспилотных авиасистемах и робототехнических комплексах на гражданские рынки и видит большой интерес к ним со стороны... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T10:56+0300
2026-10-27T11:01+0300
россия
бизнес
антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия продвигает свои компетенции в беспилотных авиасистемах и робототехнических комплексах на гражданские рынки и видит большой интерес к ним со стороны других стран, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Среди новых направлений отмечу беспилотные авиасистемы, наземные и морские робототехнические комплексы. Мы быстро поднимаем эти сегменты благодаря оборонному заказу. Но сейчас продвигаем эти компетенции на гражданские рынки, и видим большой интерес со стороны других государств", - сказал он в рамках конгресса "Русский инженер". Алиханов также отметил, что у России есть большие наработки, в том числе имплементированные в международную повестку, по разным видам автономного транспорта. "Все это можно совместно развивать с зарубежным партнерами, не только в части поставок техники, но и построения инфраструктуры в виде систем управления и безопасности", - добавил министр.
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россия, бизнес, антон алиханов, минпромторг
РОССИЯ, Бизнес, Антон Алиханов, Минпромторг
10:56 27.10.2026 (обновлено: 11:01 27.10.2026)
 
Алиханов рассказал об интересе к российским беспилотным авиасистемам

Алиханов: Россия видит интерес других стран к своим беспилотным авиасистемам и роботам

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия продвигает свои компетенции в беспилотных авиасистемах и робототехнических комплексах на гражданские рынки и видит большой интерес к ним со стороны других стран, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Среди новых направлений отмечу беспилотные авиасистемы, наземные и морские робототехнические комплексы. Мы быстро поднимаем эти сегменты благодаря оборонному заказу. Но сейчас продвигаем эти компетенции на гражданские рынки, и видим большой интерес со стороны других государств", - сказал он в рамках конгресса "Русский инженер".
Алиханов также отметил, что у России есть большие наработки, в том числе имплементированные в международную повестку, по разным видам автономного транспорта.
"Все это можно совместно развивать с зарубежным партнерами, не только в части поставок техники, но и построения инфраструктуры в виде систем управления и безопасности", - добавил министр.
 
РОССИЯБизнесАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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