https://1prime.ru/20261027/rossija-874636767.html

Алиханов рассказал об интересе к российским беспилотным авиасистемам

Алиханов рассказал об интересе к российским беспилотным авиасистемам - 27.10.2026, ПРАЙМ

Алиханов рассказал об интересе к российским беспилотным авиасистемам

Россия продвигает свои компетенции в беспилотных авиасистемах и робототехнических комплексах на гражданские рынки и видит большой интерес к ним со стороны... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T10:56+0300

2026-10-27T10:56+0300

2026-10-27T11:01+0300

россия

бизнес

антон алиханов

минпромторг

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия продвигает свои компетенции в беспилотных авиасистемах и робототехнических комплексах на гражданские рынки и видит большой интерес к ним со стороны других стран, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Среди новых направлений отмечу беспилотные авиасистемы, наземные и морские робототехнические комплексы. Мы быстро поднимаем эти сегменты благодаря оборонному заказу. Но сейчас продвигаем эти компетенции на гражданские рынки, и видим большой интерес со стороны других государств", - сказал он в рамках конгресса "Русский инженер". Алиханов также отметил, что у России есть большие наработки, в том числе имплементированные в международную повестку, по разным видам автономного транспорта. "Все это можно совместно развивать с зарубежным партнерами, не только в части поставок техники, но и построения инфраструктуры в виде систем управления и безопасности", - добавил министр.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, антон алиханов, минпромторг