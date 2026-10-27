https://1prime.ru/20261027/rossija-874637271.html

Россия может сотрудничать с китайским производителем самолетов

Россия может сотрудничать с китайским производителем самолетов - 27.10.2026, ПРАЙМ

Россия может сотрудничать с китайским производителем самолетов

Кооперация России с китайским производителем самолетов Comac или бразильским Embraer в сфере двигателестроения возможна, заявил глава Минпромторга РФ Антон... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T11:08+0300

2026-10-27T11:08+0300

2026-10-27T11:08+0300

технологии

бизнес

россия

антон алиханов

embraer

минпромторг

boeing

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Кооперация России с китайским производителем самолетов Comac или бразильским Embraer в сфере двигателестроения возможна, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Выступая на конгрессе "Русский инженер", он подчеркнул, что Россия сегодня является единственной страной в мире, выпускающей аналоги систем, поставляемых глобальными монополистами всем авиапроизводителям мира. "Такая же история с двигателями, которые мы подтягиваем по характеристикам к Pratt&Whitney и GE. Я не говорю о том, что мы можем их подвинуть в качестве поставщиков Boeing и Airbus, но кооперироваться с китайским Comac или бразильским Embraer – почему бы и нет", - сказал Алиханов. Comac - китайская государственная компания по производству авиакосмической техники, создавшая самолеты C909 и C919. Embraer - бразильский авиастроительный конгломерат. Самые популярные модели Embraer - узкофюзеляжные борта семейства E-Jet, а также бизнес-джеты.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, россия, антон алиханов, embraer, минпромторг, boeing