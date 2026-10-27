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Россия может сотрудничать с китайским производителем самолетов - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Россия может сотрудничать с китайским производителем самолетов
Россия может сотрудничать с китайским производителем самолетов - 27.10.2026, ПРАЙМ
Россия может сотрудничать с китайским производителем самолетов
Кооперация России с китайским производителем самолетов Comac или бразильским Embraer в сфере двигателестроения возможна, заявил глава Минпромторга РФ Антон... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T11:08+0300
2026-10-27T11:08+0300
технологии
бизнес
россия
антон алиханов
embraer
минпромторг
boeing
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Кооперация России с китайским производителем самолетов Comac или бразильским Embraer в сфере двигателестроения возможна, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Выступая на конгрессе "Русский инженер", он подчеркнул, что Россия сегодня является единственной страной в мире, выпускающей аналоги систем, поставляемых глобальными монополистами всем авиапроизводителям мира. "Такая же история с двигателями, которые мы подтягиваем по характеристикам к Pratt&Whitney и GE. Я не говорю о том, что мы можем их подвинуть в качестве поставщиков Boeing и Airbus, но кооперироваться с китайским Comac или бразильским Embraer – почему бы и нет", - сказал Алиханов. Comac - китайская государственная компания по производству авиакосмической техники, создавшая самолеты C909 и C919. Embraer - бразильский авиастроительный конгломерат. Самые популярные модели Embraer - узкофюзеляжные борта семейства E-Jet, а также бизнес-джеты.
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технологии, бизнес, россия, антон алиханов, embraer, минпромторг, boeing
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Антон Алиханов, Embraer, Минпромторг, Boeing
11:08 27.10.2026
 
Россия может сотрудничать с китайским производителем самолетов

Алиханов: Россия может сотрудничать с китайским производителем самолетов Comac или Embraer

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Кооперация России с китайским производителем самолетов Comac или бразильским Embraer в сфере двигателестроения возможна, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
Выступая на конгрессе "Русский инженер", он подчеркнул, что Россия сегодня является единственной страной в мире, выпускающей аналоги систем, поставляемых глобальными монополистами всем авиапроизводителям мира.
"Такая же история с двигателями, которые мы подтягиваем по характеристикам к Pratt&Whitney и GE. Я не говорю о том, что мы можем их подвинуть в качестве поставщиков Boeing и Airbus, но кооперироваться с китайским Comac или бразильским Embraer – почему бы и нет", - сказал Алиханов.
Comac - китайская государственная компания по производству авиакосмической техники, создавшая самолеты C909 и C919.
Embraer - бразильский авиастроительный конгломерат. Самые популярные модели Embraer - узкофюзеляжные борта семейства E-Jet, а также бизнес-джеты.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯАнтон АлихановEmbraerМинпромторгBoeing
 
 
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