Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Торгово-промышленной палате рассказали о потенциале сотрудничества с ЮАР - 27.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261027/rossija-874638109.html
В Торгово-промышленной палате рассказали о потенциале сотрудничества с ЮАР
В Торгово-промышленной палате рассказали о потенциале сотрудничества с ЮАР - 27.10.2026, ПРАЙМ
В Торгово-промышленной палате рассказали о потенциале сотрудничества с ЮАР
Россия и ЮАР обладают значительным потенциалом для расширения торгово-экономического сотрудничества в энергетике, переработке и транспортировке углеводородов, а | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T11:17+0300
2026-10-27T11:20+0300
россия
мировая экономика
юар
сергей катырин
александр козлов
виктор вексельберг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874638109.jpg?1793089203
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия и ЮАР обладают значительным потенциалом для расширения торгово-экономического сотрудничества в энергетике, переработке и транспортировке углеводородов, а также информационных технологиях, заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Несмотря на нынешнюю ситуацию в мире видим солидный потенциал двустороннего торгово-экономического сотрудничества России и ЮАР, прежде всего в таких перспективных сферах, как энергетика, переработка и транспортировка углеводородов, информационные технологии", - сказал он на расширенном заседании Делового совета "Россия - ЮАР" при ТПП РФ. По его словам, ЮАР традиционно входит в пятерку крупнейших торговых партнеров России среди африканских государств. "Вместе с тем развитию двусторонних экономических связей препятствует ряд проблем, для решения которых необходимо активизировать взаимодействие бизнеса и профильных государственных структур", - заметил Катырин. В частности, ТПП РФ рассчитывает на продолжение совместной работы Делового совета с российской частью Смешанного межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и ЮАР, которую возглавляет министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. По словам Катырина, еще одним инструментом расширения сотрудничества может стать более активное взаимодействие предпринимателей на площадке БРИКС. В ТПП РФ ожидают, что инициативы Делового совета будут проработаны Национальным комитетом по вопросам делового сотрудничества в рамках БРИКС и впоследствии обсуждены с южноафриканскими партнерами. Российскую часть Делового совета "Россия - ЮАР" при ТПП РФ возглавляет председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг. Совет входит в систему двусторонних деловых советов, действующих под эгидой палаты.
юар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, юар, сергей катырин, александр козлов, виктор вексельберг
РОССИЯ, Мировая экономика, ЮАР, Сергей Катырин, Александр Козлов, Виктор Вексельберг
11:17 27.10.2026 (обновлено: 11:20 27.10.2026)
 
В Торгово-промышленной палате рассказали о потенциале сотрудничества с ЮАР

Катырин: Торгово-промышленная палата видит потенциал сотрудничества с ЮАР в энергетике

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия и ЮАР обладают значительным потенциалом для расширения торгово-экономического сотрудничества в энергетике, переработке и транспортировке углеводородов, а также информационных технологиях, заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"Несмотря на нынешнюю ситуацию в мире видим солидный потенциал двустороннего торгово-экономического сотрудничества России и ЮАР, прежде всего в таких перспективных сферах, как энергетика, переработка и транспортировка углеводородов, информационные технологии", - сказал он на расширенном заседании Делового совета "Россия - ЮАР" при ТПП РФ.
По его словам, ЮАР традиционно входит в пятерку крупнейших торговых партнеров России среди африканских государств. "Вместе с тем развитию двусторонних экономических связей препятствует ряд проблем, для решения которых необходимо активизировать взаимодействие бизнеса и профильных государственных структур", - заметил Катырин.
В частности, ТПП РФ рассчитывает на продолжение совместной работы Делового совета с российской частью Смешанного межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и ЮАР, которую возглавляет министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.
По словам Катырина, еще одним инструментом расширения сотрудничества может стать более активное взаимодействие предпринимателей на площадке БРИКС. В ТПП РФ ожидают, что инициативы Делового совета будут проработаны Национальным комитетом по вопросам делового сотрудничества в рамках БРИКС и впоследствии обсуждены с южноафриканскими партнерами.
Российскую часть Делового совета "Россия - ЮАР" при ТПП РФ возглавляет председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг. Совет входит в систему двусторонних деловых советов, действующих под эгидой палаты.
 
РОССИЯМировая экономикаЮАРСергей КатыринАлександр КозловВиктор Вексельберг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала