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В Торгово-промышленной палате рассказали о потенциале сотрудничества с ЮАР

В Торгово-промышленной палате рассказали о потенциале сотрудничества с ЮАР - 27.10.2026, ПРАЙМ

В Торгово-промышленной палате рассказали о потенциале сотрудничества с ЮАР

Россия и ЮАР обладают значительным потенциалом для расширения торгово-экономического сотрудничества в энергетике, переработке и транспортировке углеводородов, а | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T11:17+0300

2026-10-27T11:17+0300

2026-10-27T11:20+0300

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мировая экономика

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александр козлов

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия и ЮАР обладают значительным потенциалом для расширения торгово-экономического сотрудничества в энергетике, переработке и транспортировке углеводородов, а также информационных технологиях, заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Несмотря на нынешнюю ситуацию в мире видим солидный потенциал двустороннего торгово-экономического сотрудничества России и ЮАР, прежде всего в таких перспективных сферах, как энергетика, переработка и транспортировка углеводородов, информационные технологии", - сказал он на расширенном заседании Делового совета "Россия - ЮАР" при ТПП РФ. По его словам, ЮАР традиционно входит в пятерку крупнейших торговых партнеров России среди африканских государств. "Вместе с тем развитию двусторонних экономических связей препятствует ряд проблем, для решения которых необходимо активизировать взаимодействие бизнеса и профильных государственных структур", - заметил Катырин. В частности, ТПП РФ рассчитывает на продолжение совместной работы Делового совета с российской частью Смешанного межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и ЮАР, которую возглавляет министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. По словам Катырина, еще одним инструментом расширения сотрудничества может стать более активное взаимодействие предпринимателей на площадке БРИКС. В ТПП РФ ожидают, что инициативы Делового совета будут проработаны Национальным комитетом по вопросам делового сотрудничества в рамках БРИКС и впоследствии обсуждены с южноафриканскими партнерами. Российскую часть Делового совета "Россия - ЮАР" при ТПП РФ возглавляет председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг. Совет входит в систему двусторонних деловых советов, действующих под эгидой палаты.

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россия, мировая экономика, юар, сергей катырин, александр козлов, виктор вексельберг