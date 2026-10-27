https://1prime.ru/20261027/rossija-874640596.html

Россия и Африка планируют подписать шесть соглашений в недропользовании

Россия и Африка планируют подписать шесть соглашений в недропользовании - 27.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Африка планируют подписать шесть соглашений в недропользовании

Между Россией и африканскими странами действует 21 соглашение по сотрудничеству в геологоразведке, планируется подписать еще шесть документов с шестью странами, | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T11:48+0300

2026-10-27T11:48+0300

2026-10-27T11:51+0300

россия

африка

минприроды

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874640596.jpg?1793091112

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Между Россией и африканскими странами действует 21 соглашение по сотрудничеству в геологоразведке, планируется подписать еще шесть документов с шестью странами, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ. "Сегодня между Россией и африканскими странами действует 21 двусторонний документ по сотрудничеству. Среди направлений: геологическое изучение площадей, обмен данными и выявление и проработка перспективных инвестиционных проектов. Планируем подписать еще шесть двусторонних документов еще с шестью странами", - рассказали в министерстве. Россия имеет высокие компетенции в области геологоразведки, включая самые ранние ее этапы, подчеркнули в Минприроды. "Все это мы можем предложить в зависимости от запросов конкретной страны. Кроме того, наша страна обладает сильной геологической школой и может оказать большую поддержку в подготовке специалистов в сфере недропользования", - добавили в министерстве. Отмечается, что на территории Африки находится примерно треть мировых природных ресурсов, при этом значительная часть этого потенциала пока не реализована. Так, Африка богата редкоземельными металлами, литием, золотом и другими видами полезных ископаемых. Однако степень геологической изученности материка очень разная в зависимости от страны, отметили в Минприроды. Третий саммит Россия - Африка пройдет в российской столице 28-29 октября.

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, африка, минприроды