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Россия и Африка планируют подписать шесть соглашений в недропользовании - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Россия и Африка планируют подписать шесть соглашений в недропользовании
Россия и Африка планируют подписать шесть соглашений в недропользовании - 27.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Африка планируют подписать шесть соглашений в недропользовании
Между Россией и африканскими странами действует 21 соглашение по сотрудничеству в геологоразведке, планируется подписать еще шесть документов с шестью странами, | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T11:48+0300
2026-10-27T11:51+0300
россия
африка
минприроды
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874640596.jpg?1793091112
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Между Россией и африканскими странами действует 21 соглашение по сотрудничеству в геологоразведке, планируется подписать еще шесть документов с шестью странами, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ. "Сегодня между Россией и африканскими странами действует 21 двусторонний документ по сотрудничеству. Среди направлений: геологическое изучение площадей, обмен данными и выявление и проработка перспективных инвестиционных проектов. Планируем подписать еще шесть двусторонних документов еще с шестью странами", - рассказали в министерстве. Россия имеет высокие компетенции в области геологоразведки, включая самые ранние ее этапы, подчеркнули в Минприроды. "Все это мы можем предложить в зависимости от запросов конкретной страны. Кроме того, наша страна обладает сильной геологической школой и может оказать большую поддержку в подготовке специалистов в сфере недропользования", - добавили в министерстве. Отмечается, что на территории Африки находится примерно треть мировых природных ресурсов, при этом значительная часть этого потенциала пока не реализована. Так, Африка богата редкоземельными металлами, литием, золотом и другими видами полезных ископаемых. Однако степень геологической изученности материка очень разная в зависимости от страны, отметили в Минприроды. Третий саммит Россия - Африка пройдет в российской столице 28-29 октября.
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россия, африка, минприроды
РОССИЯ, АФРИКА, Минприроды
11:48 27.10.2026 (обновлено: 11:51 27.10.2026)
 
Россия и Африка планируют подписать шесть соглашений в недропользовании

Минприроды: Россия планирует подписать 6 соглашений со странами Африки в недропользовании

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Между Россией и африканскими странами действует 21 соглашение по сотрудничеству в геологоразведке, планируется подписать еще шесть документов с шестью странами, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ.
"Сегодня между Россией и африканскими странами действует 21 двусторонний документ по сотрудничеству. Среди направлений: геологическое изучение площадей, обмен данными и выявление и проработка перспективных инвестиционных проектов. Планируем подписать еще шесть двусторонних документов еще с шестью странами", - рассказали в министерстве.
Россия имеет высокие компетенции в области геологоразведки, включая самые ранние ее этапы, подчеркнули в Минприроды.
"Все это мы можем предложить в зависимости от запросов конкретной страны. Кроме того, наша страна обладает сильной геологической школой и может оказать большую поддержку в подготовке специалистов в сфере недропользования", - добавили в министерстве.
Отмечается, что на территории Африки находится примерно треть мировых природных ресурсов, при этом значительная часть этого потенциала пока не реализована.
Так, Африка богата редкоземельными металлами, литием, золотом и другими видами полезных ископаемых. Однако степень геологической изученности материка очень разная в зависимости от страны, отметили в Минприроды.
Третий саммит Россия - Африка пройдет в российской столице 28-29 октября.
 
РОССИЯАФРИКАМинприроды
 
 
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