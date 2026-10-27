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Россия делится с Африкой опытом в сфере сельского хозяйства, заявили в МИД
Россия делится с Африкой опытом в сфере сельского хозяйства, заявили в МИД - 27.10.2026, ПРАЙМ
Россия делится с Африкой опытом в сфере сельского хозяйства, заявили в МИД
Россия делится с африканскими партнерами опытом в разных областях сельского хозяйства и готова развивать сотрудничество по производству удобрений, рассказала... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T12:49+0300
2026-10-27T12:49+0300
2026-10-27T12:57+0300
сельское хозяйство
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия делится с африканскими партнерами опытом в разных областях сельского хозяйства и готова развивать сотрудничество по производству удобрений, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На медиафоруме Россия-Африка она отметила растущую актуальность темы продовольственной безопасности не только для Африки, но и для других регионов мира. При этом потенциал африканского континента для сельского хозяйства колоссален, подчеркнула Захарова. По ее словам, Африка может обеспечить продовольствием себя и не только себя. "Мы активно содействуем передаче в этой связи и технологий, и нашего опыта в агрономии, в производстве. Опять же в тех самых удобрениях. Мы же не только их продаем или передаем, мы готовы активно развивать наше взаимодействие в их производстве. Особая тема - это ирригация, рыболовство", - сказала также дипломат. Третий саммит Россия — Африка пройдет в Москве 28–29 октября.
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сельское хозяйство, россия, африка, москва, мария захарова, мид рф, мид
Сельское хозяйство, РОССИЯ, АФРИКА, МОСКВА, Мария Захарова, МИД РФ, МИД
Россия делится с Африкой опытом в сфере сельского хозяйства, заявили в МИД
Захарова: Россия делится с Африкой опытом в разных сферах сельского хозяйства
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия делится с африканскими партнерами опытом в разных областях сельского хозяйства и готова развивать сотрудничество по производству удобрений, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На медиафоруме Россия-Африка она отметила растущую актуальность темы продовольственной безопасности не только для Африки, но и для других регионов мира. При этом потенциал африканского континента для сельского хозяйства колоссален, подчеркнула Захарова. По ее словам, Африка может обеспечить продовольствием себя и не только себя.
"Мы активно содействуем передаче в этой связи и технологий, и нашего опыта в агрономии, в производстве. Опять же в тех самых удобрениях. Мы же не только их продаем или передаем, мы готовы активно развивать наше взаимодействие в их производстве. Особая тема - это ирригация, рыболовство", - сказала также дипломат.
Третий саммит Россия — Африка пройдет в Москве 28–29 октября.