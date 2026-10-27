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Россия предлагала Аравийскому полуострову помощь с восстановлением НПЗ - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Россия предлагала Аравийскому полуострову помощь с восстановлением НПЗ
Россия предлагала Аравийскому полуострову помощь с восстановлением НПЗ - 27.10.2026, ПРАЙМ
Россия предлагала Аравийскому полуострову помощь с восстановлением НПЗ
Россия предлагала странам Аравийского полуострова помощь с восстановлением НПЗ, поврежденных в ходе ближневосточного кризиса, сообщил глава Минпромторга РФ... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T13:07+0300
2026-10-27T13:07+0300
россия
антон алиханов
нпз
минпромторг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874646222.jpg?1793095659
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия предлагала странам Аравийского полуострова помощь с восстановлением НПЗ, поврежденных в ходе ближневосточного кризиса, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках конгресса "Русский промышленник". "Сейчас все глобальные партнерства испытывают проверку на прочность. И когда в ближневосточном кризисе были поражены нефтеперерабатывающие заводы - предложили коллегам на Аравийском полуострове помощь в их восстановлении", - сказал министр. Он отметил, что Россия на достаточном уровне развила компетенции в оборудовании для нефтегазовой отрасли, чтобы составить альтернативу "мировым лицензиарам". В стране создана своя система отраслевых стандартов, которые постепенно признаются арабскими партнерами. "То же самое можем делать в отношении СПГ- оборудования и шельфовых разработок. Хотя здесь нашим инженерами еще нужно собрать новое оборудование в технологические цепочки для поставок на условиях EPC-контрактов", - добавил Алиханов.
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россия, антон алиханов, нпз, минпромторг
РОССИЯ, Антон Алиханов, НПЗ, Минпромторг
13:07 27.10.2026
 
Россия предлагала Аравийскому полуострову помощь с восстановлением НПЗ

Алиханов: Россия предлагала странам Аравийского полуострова помощь с восстановлением НПЗ

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия предлагала странам Аравийского полуострова помощь с восстановлением НПЗ, поврежденных в ходе ближневосточного кризиса, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках конгресса "Русский промышленник".
"Сейчас все глобальные партнерства испытывают проверку на прочность. И когда в ближневосточном кризисе были поражены нефтеперерабатывающие заводы - предложили коллегам на Аравийском полуострове помощь в их восстановлении", - сказал министр.
Он отметил, что Россия на достаточном уровне развила компетенции в оборудовании для нефтегазовой отрасли, чтобы составить альтернативу "мировым лицензиарам". В стране создана своя система отраслевых стандартов, которые постепенно признаются арабскими партнерами.
"То же самое можем делать в отношении СПГ- оборудования и шельфовых разработок. Хотя здесь нашим инженерами еще нужно собрать новое оборудование в технологические цепочки для поставок на условиях EPC-контрактов", - добавил Алиханов.
 
РОССИЯАнтон АлихановНПЗМинпромторг
 
 
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