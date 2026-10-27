https://1prime.ru/20261027/rossija-874646222.html

Россия предлагала Аравийскому полуострову помощь с восстановлением НПЗ

Россия предлагала Аравийскому полуострову помощь с восстановлением НПЗ - 27.10.2026, ПРАЙМ

Россия предлагала Аравийскому полуострову помощь с восстановлением НПЗ

Россия предлагала странам Аравийского полуострова помощь с восстановлением НПЗ, поврежденных в ходе ближневосточного кризиса, сообщил глава Минпромторга РФ... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T13:07+0300

2026-10-27T13:07+0300

2026-10-27T13:07+0300

россия

антон алиханов

нпз

минпромторг

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия предлагала странам Аравийского полуострова помощь с восстановлением НПЗ, поврежденных в ходе ближневосточного кризиса, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках конгресса "Русский промышленник". "Сейчас все глобальные партнерства испытывают проверку на прочность. И когда в ближневосточном кризисе были поражены нефтеперерабатывающие заводы - предложили коллегам на Аравийском полуострове помощь в их восстановлении", - сказал министр. Он отметил, что Россия на достаточном уровне развила компетенции в оборудовании для нефтегазовой отрасли, чтобы составить альтернативу "мировым лицензиарам". В стране создана своя система отраслевых стандартов, которые постепенно признаются арабскими партнерами. "То же самое можем делать в отношении СПГ- оборудования и шельфовых разработок. Хотя здесь нашим инженерами еще нужно собрать новое оборудование в технологические цепочки для поставок на условиях EPC-контрактов", - добавил Алиханов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, антон алиханов, нпз, минпромторг