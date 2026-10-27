https://1prime.ru/20261027/rossija-874653970.html

Россия работает над улучшением работы фермерских хозяйств

Россия работает над улучшением работы фермерских хозяйств - 27.10.2026, ПРАЙМ

Россия работает над улучшением работы фермерских хозяйств

Россия в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" работает над улучшением эффективности работы фермерских хозяйств, в том... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T15:36+0300

2026-10-27T15:36+0300

2026-10-27T15:36+0300

сельское хозяйство

россия

михаил мишустин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874653970.jpg?1793104612

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" работает над улучшением эффективности работы фермерских хозяйств, в том числе с привлечением науки, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Во вторник глава правительства провел стратегическую сессию по реализации национальных проектов технологического лидерства. "В рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" мы выстраиваем механизмы, которые позволяют нам применять научные подходы, в том числе для улучшения эффективности работы фермерских хозяйств", - сказал Мишустин. В качестве примера он привел Тимирязевский геномный центр, на площадке которого десятки исследовательских институтов, высших учебных заведений и специализированных компаний развивают цифровую платформу для ускоренной селекции агрокультур. "Ее использование позволяет сократить стандартные сроки выведения новых сортов растений и гибридов примерно втрое, то есть практически до двух-трех лет. Это значит, что можно быстрее реагировать на рыночную конъюнктуру или на возникающие вызовы, в частности, на климатические изменения, для сохранения хорошей урожайности", - пояснил Мишустин. Кроме того, по его словам, для нужд животноводства расширяется выпуск всей номенклатуры кормовых добавок, а для повышения качества продуктов питания – различных пищевых компонентов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, михаил мишустин