https://1prime.ru/20261027/rossija-874654055.html
Россия ведет интенсивную работу для запуска первой ВСМ
Россия ведет интенсивную работу для запуска первой ВСМ - 27.10.2026, ПРАЙМ
Россия ведет интенсивную работу для запуска первой ВСМ
Россия ведет интенсивную работу для скорейшего запуска первой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T15:36+0300
2026-10-27T15:36+0300
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михаил мишустин
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия ведет интенсивную работу для скорейшего запуска первой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Интенсивная работа ведется для скорейшего запуска первого в стране высокоскоростного железнодорожного сообщения. К настоящему времени уже изготовлены кузовы вагонов для трех электропоездов. Одновременно возводятся дополнительные производственные корпуса, испытательная инфраструктура", - сказал Мишустин на стратегической сессии "Реализация национальных проектов техлидерства".
Разрабатываются и проходят соответствующее тестирование отечественные компоненты и технологии, добавил глава правительства.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
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россия, бизнес, москва, санкт-петербург, петербург, михаил мишустин
РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург, Михаил Мишустин
Россия ведет интенсивную работу для запуска первой ВСМ
Мишустин: Россия ведет интенсивную работу для скорейшего запуска ВСМ
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия ведет интенсивную работу для скорейшего запуска первой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Интенсивная работа ведется для скорейшего запуска первого в стране высокоскоростного железнодорожного сообщения. К настоящему времени уже изготовлены кузовы вагонов для трех электропоездов. Одновременно возводятся дополнительные производственные корпуса, испытательная инфраструктура", - сказал Мишустин на стратегической сессии "Реализация национальных проектов техлидерства".
Разрабатываются и проходят соответствующее тестирование отечественные компоненты и технологии, добавил глава правительства.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.