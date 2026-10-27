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Россия ведет интенсивную работу для запуска первой ВСМ

Россия ведет интенсивную работу для запуска первой ВСМ - 27.10.2026, ПРАЙМ

Россия ведет интенсивную работу для запуска первой ВСМ

Россия ведет интенсивную работу для скорейшего запуска первой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T15:36+0300

2026-10-27T15:36+0300

2026-10-27T15:36+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия ведет интенсивную работу для скорейшего запуска первой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Интенсивная работа ведется для скорейшего запуска первого в стране высокоскоростного железнодорожного сообщения. К настоящему времени уже изготовлены кузовы вагонов для трех электропоездов. Одновременно возводятся дополнительные производственные корпуса, испытательная инфраструктура", - сказал Мишустин на стратегической сессии "Реализация национальных проектов техлидерства". Разрабатываются и проходят соответствующее тестирование отечественные компоненты и технологии, добавил глава правительства. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.

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