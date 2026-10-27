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Венесуэла: попытка исключить Россию из мирового газового рынка была ошибкой

Венесуэла: попытка исключить Россию из мирового газового рынка была ошибкой - 27.10.2026, ПРАЙМ

Венесуэла: попытка исключить Россию из мирового газового рынка была ошибкой

Попытка исключить Россию из мирового газового рынка была большой ошибкой, за которую расплачиваются страны мира? заявила уполномоченный президент Венесуэлы... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T16:07+0300

2026-10-27T16:07+0300

2026-10-27T16:07+0300

газ

венесуэла

алжир

боливия

делси родригес

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Попытка исключить Россию из мирового газового рынка была большой ошибкой, за которую расплачиваются страны мира? заявила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес в ходе видеообращения к участникам саммита Форума стран-экспортеров газа. Страны-члены ФСЭГ по определению являются гарантами стабильности и энергетической безопасности всего человечества, отметила она. "Пытаться исключить, например, Россию из глобальных энергетических процессов продемонстрировало, что это была большая ошибка, и сейчас страны мира расплачиваются из-за нее. В этой связи мы еще раз подчеркиваем стратегическую роль природного газа в качестве энергетического ресурса, который имеет определяющее значение для устойчивого экономического развития" , - сказала Родригес. ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

венесуэла

алжир

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газ, венесуэла, алжир, боливия, делси родригес, фсэг