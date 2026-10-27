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Коморские острова хотят сотрудничать с Россией в сфере парфюмерии
Коморские острова хотят сотрудничать с Россией в сфере парфюмерии - 27.10.2026, ПРАЙМ
Коморские острова хотят сотрудничать с Россией в сфере парфюмерии
Коморские Острова стремятся развивать сотрудничество с Россией в области поставок растительных компонентов, используемых в парфюмерии, в том числе ванили и... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T16:35+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Коморские Острова стремятся развивать сотрудничество с Россией в области поставок растительных компонентов, используемых в парфюмерии, в том числе ванили и иланг-иланг, заявил член торговой палаты страны, президент российско-коморской торгово-экономической платформы COMRUSS Захир Насир Хуссейн.
"Коморские острова богаты различными культурами, растущими на их территории. Среди них ваниль, гвоздика, иланг-иланг, которые используются в парфюмерии и признаны во всем мире. Поэтому я бы хотел найти партнеров для того, чтобы привозить нашу продукцию в Российскую Федерацию", - сказал Хуссейн на мероприятии Московской торгово-промышленной палаты.
Представитель Коморских островов добавил, что торговая палата его страны будет рада сотрудничать с Россией во многих областях, в том числе в сфере газового экспорта.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдут в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, бизнес, москва
Коморские острова хотят сотрудничать с Россией в сфере парфюмерии
Коморские острова хотят сотрудничать с Россией в области поставок ванили и иланг-иланга
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Коморские Острова стремятся развивать сотрудничество с Россией в области поставок растительных компонентов, используемых в парфюмерии, в том числе ванили и иланг-иланг, заявил член торговой палаты страны, президент российско-коморской торгово-экономической платформы COMRUSS Захир Насир Хуссейн.
"Коморские острова богаты различными культурами, растущими на их территории. Среди них ваниль, гвоздика, иланг-иланг, которые используются в парфюмерии и признаны во всем мире. Поэтому я бы хотел найти партнеров для того, чтобы привозить нашу продукцию в Российскую Федерацию", - сказал Хуссейн на мероприятии Московской торгово-промышленной палаты.
Представитель Коморских островов добавил, что торговая палата его страны будет рада сотрудничать с Россией во многих областях, в том числе в сфере газового экспорта.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдут в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.