https://1prime.ru/20261027/rossija-874657680.html

Коморские острова хотят сотрудничать с Россией в сфере парфюмерии

Коморские острова хотят сотрудничать с Россией в сфере парфюмерии - 27.10.2026, ПРАЙМ

Коморские острова хотят сотрудничать с Россией в сфере парфюмерии

Коморские Острова стремятся развивать сотрудничество с Россией в области поставок растительных компонентов, используемых в парфюмерии, в том числе ванили и... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T16:35+0300

2026-10-27T16:35+0300

2026-10-27T16:35+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Коморские Острова стремятся развивать сотрудничество с Россией в области поставок растительных компонентов, используемых в парфюмерии, в том числе ванили и иланг-иланг, заявил член торговой палаты страны, президент российско-коморской торгово-экономической платформы COMRUSS Захир Насир Хуссейн. "Коморские острова богаты различными культурами, растущими на их территории. Среди них ваниль, гвоздика, иланг-иланг, которые используются в парфюмерии и признаны во всем мире. Поэтому я бы хотел найти партнеров для того, чтобы привозить нашу продукцию в Российскую Федерацию", - сказал Хуссейн на мероприятии Московской торгово-промышленной палаты. Представитель Коморских островов добавил, что торговая палата его страны будет рада сотрудничать с Россией во многих областях, в том числе в сфере газового экспорта. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдут в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, москва