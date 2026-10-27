Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Коморские острова хотят сотрудничать с Россией в сфере парфюмерии - 27.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261027/rossija-874657680.html
Коморские острова хотят сотрудничать с Россией в сфере парфюмерии
Коморские острова хотят сотрудничать с Россией в сфере парфюмерии - 27.10.2026, ПРАЙМ
Коморские острова хотят сотрудничать с Россией в сфере парфюмерии
Коморские Острова стремятся развивать сотрудничество с Россией в области поставок растительных компонентов, используемых в парфюмерии, в том числе ванили и... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T16:35+0300
2026-10-27T16:35+0300
россия
бизнес
москва
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874657680.jpg?1793108104
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Коморские Острова стремятся развивать сотрудничество с Россией в области поставок растительных компонентов, используемых в парфюмерии, в том числе ванили и иланг-иланг, заявил член торговой палаты страны, президент российско-коморской торгово-экономической платформы COMRUSS Захир Насир Хуссейн. "Коморские острова богаты различными культурами, растущими на их территории. Среди них ваниль, гвоздика, иланг-иланг, которые используются в парфюмерии и признаны во всем мире. Поэтому я бы хотел найти партнеров для того, чтобы привозить нашу продукцию в Российскую Федерацию", - сказал Хуссейн на мероприятии Московской торгово-промышленной палаты. Представитель Коморских островов добавил, что торговая палата его страны будет рада сотрудничать с Россией во многих областях, в том числе в сфере газового экспорта. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдут в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, москва
РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА
16:35 27.10.2026
 
Коморские острова хотят сотрудничать с Россией в сфере парфюмерии

Коморские острова хотят сотрудничать с Россией в области поставок ванили и иланг-иланга

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Коморские Острова стремятся развивать сотрудничество с Россией в области поставок растительных компонентов, используемых в парфюмерии, в том числе ванили и иланг-иланг, заявил член торговой палаты страны, президент российско-коморской торгово-экономической платформы COMRUSS Захир Насир Хуссейн.
"Коморские острова богаты различными культурами, растущими на их территории. Среди них ваниль, гвоздика, иланг-иланг, которые используются в парфюмерии и признаны во всем мире. Поэтому я бы хотел найти партнеров для того, чтобы привозить нашу продукцию в Российскую Федерацию", - сказал Хуссейн на мероприятии Московской торгово-промышленной палаты.
Представитель Коморских островов добавил, что торговая палата его страны будет рада сотрудничать с Россией во многих областях, в том числе в сфере газового экспорта.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдут в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
РОССИЯБизнесМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала