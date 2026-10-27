https://1prime.ru/20261027/rossija-874660091.html
Россия будет содействовать укреплению Форума стран-экспортеров газа
Россия будет содействовать укреплению Форума стран-экспортеров газа - 27.10.2026, ПРАЙМ
Россия будет содействовать укреплению Форума стран-экспортеров газа
Россия будет содействовать укреплению Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) как площадки для диалога экспортеров газа, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T17:20+0300
2026-10-27T17:20+0300
2026-10-27T17:20+0300
газ
россия
москва
алжир
боливия
владимир путин
фсэг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874660091.jpg?1793110851
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия будет содействовать укреплению Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) как площадки для диалога экспортеров газа, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник открыл пленарное заседание саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве.
"Будем делать все для того, чтобы укреплять роль форума стран-экспортеров газа как площадку для диалога", - сказал российский президент на саммите.
Президент также отметил, что Россия поддерживает такие приоритеты, как энергетическая безопасность, надежность, стабильность в газовых рынках и предсказуемость поставок.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
москва
алжир
боливия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, москва, алжир, боливия, владимир путин, фсэг
Газ, РОССИЯ, МОСКВА, АЛЖИР, БОЛИВИЯ, Владимир Путин, ФСЭГ
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия будет содействовать укреплению Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) как площадки для диалога экспортеров газа, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник открыл пленарное заседание саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве.
"Будем делать все для того, чтобы укреплять роль форума стран-экспортеров газа как площадку для диалога", - сказал российский президент на саммите.
Президент также отметил, что Россия поддерживает такие приоритеты, как энергетическая безопасность, надежность, стабильность в газовых рынках и предсказуемость поставок.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.