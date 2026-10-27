https://1prime.ru/20261027/rossija-874660091.html

Россия будет содействовать укреплению Форума стран-экспортеров газа

Россия будет содействовать укреплению Форума стран-экспортеров газа - 27.10.2026, ПРАЙМ

Россия будет содействовать укреплению Форума стран-экспортеров газа

Россия будет содействовать укреплению Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) как площадки для диалога экспортеров газа, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T17:20+0300

2026-10-27T17:20+0300

2026-10-27T17:20+0300

газ

россия

москва

алжир

боливия

владимир путин

фсэг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874660091.jpg?1793110851

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия будет содействовать укреплению Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) как площадки для диалога экспортеров газа, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник открыл пленарное заседание саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве. "Будем делать все для того, чтобы укреплять роль форума стран-экспортеров газа как площадку для диалога", - сказал российский президент на саммите. Президент также отметил, что Россия поддерживает такие приоритеты, как энергетическая безопасность, надежность, стабильность в газовых рынках и предсказуемость поставок. ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

москва

алжир

боливия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, москва, алжир, боливия, владимир путин, фсэг