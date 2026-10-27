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Россия и ЮАР могут расширить сотрудничество в металлургии и энергетике - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Россия и ЮАР могут расширить сотрудничество в металлургии и энергетике
Россия и ЮАР могут расширить сотрудничество в металлургии и энергетике - 27.10.2026, ПРАЙМ
Россия и ЮАР могут расширить сотрудничество в металлургии и энергетике
Россия и ЮАР могут расширить сотрудничество в сфере металлургии, горной и угольной промышленности, энергетике и недропользовании, рассказал глава Минприроды РФ, | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T17:36+0300
2026-10-27T17:36+0300
промышленность
россия
юар
александр козлов
минприроды
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874661080.jpg?1793111768
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия и ЮАР могут расширить сотрудничество в сфере металлургии, горной и угольной промышленности, энергетике и недропользовании, рассказал глава Минприроды РФ, сопредседатель Смешанного межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и ЮАР Александр Козлов. "Что касается промышленности, вполне возможно расширение предприятий, связанных с черной и цветной металлургией, горной и угольной промышленностью, машиностроением. Кроме того, российский компании заинтересованы участвовать в проектах по строительству и модернизации энергомощностей и поставках энергоресурсов, таких, как нефть и газ", - сказал министр на расширенном заседании Делового совета "Россия - ЮАР" при ТПП РФ. По словам Козлова, еще одной точкой роста в партнерстве стран может стать недропользование. Он отметил, что еще два года назад ФГБУ "ВИМС" провел анализ 10 проб в районе реки Оранжевая, где специалисты подтвердили содержание лития и у участка высокий потенциал для изучения и последующей добычи. "Мы можем предложить свои компетенции в сфере геологических исследований и разведки по всем видам полезных ископаемых. И такая совместная работа может стать основой для добычных проектов с участием российских недропользователей", - заключил министр.
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40
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40
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промышленность, россия, юар, александр козлов, минприроды
Промышленность, РОССИЯ, ЮАР, Александр Козлов, Минприроды
17:36 27.10.2026
 
Россия и ЮАР могут расширить сотрудничество в металлургии и энергетике

Глава Минприроды Козлов: Россия и ЮАР могут расширить сотрудничество в металлургии

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия и ЮАР могут расширить сотрудничество в сфере металлургии, горной и угольной промышленности, энергетике и недропользовании, рассказал глава Минприроды РФ, сопредседатель Смешанного межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и ЮАР Александр Козлов.
"Что касается промышленности, вполне возможно расширение предприятий, связанных с черной и цветной металлургией, горной и угольной промышленностью, машиностроением. Кроме того, российский компании заинтересованы участвовать в проектах по строительству и модернизации энергомощностей и поставках энергоресурсов, таких, как нефть и газ", - сказал министр на расширенном заседании Делового совета "Россия - ЮАР" при ТПП РФ.
По словам Козлова, еще одной точкой роста в партнерстве стран может стать недропользование. Он отметил, что еще два года назад ФГБУ "ВИМС" провел анализ 10 проб в районе реки Оранжевая, где специалисты подтвердили содержание лития и у участка высокий потенциал для изучения и последующей добычи.
"Мы можем предложить свои компетенции в сфере геологических исследований и разведки по всем видам полезных ископаемых. И такая совместная работа может стать основой для добычных проектов с участием российских недропользователей", - заключил министр.
 
ПромышленностьРОССИЯЮАРАлександр КозловМинприроды
 
 
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