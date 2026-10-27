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Россия готова помогать Африке осваивать новые технологии, заявил Лавров
Россия готова помогать Африке осваивать новые технологии, заявил Лавров - 27.10.2026, ПРАЙМ
Россия готова помогать Африке осваивать новые технологии, заявил Лавров
Россия в условиях стремительного развития искусственного интеллекта готова помогать африканским странам осваивать новые технологии и заниматься подготовкой... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T18:46+0300
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технологии
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия в условиях стремительного развития искусственного интеллекта готова помогать африканским странам осваивать новые технологии и заниматься подготовкой кадров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Особенно это важно в ситуации, когда сейчас информационно-коммуникационные технологии и искусственный интеллект, в целом бурное развитие науки и перспективы применения ее достижений в практической жизни становятся, собственно, главной тенденцией мирового развития. И мы здесь как Российская Федерация готовы нашим друзьям, как это было и в советские времена, помогать создавать новые отрасли, помогать осваивать технологии, налаживать подготовку соответствующих кадров, делиться нашим опытом", - сказал Лавров в ходе встречи с главными редакторами африканских СМИ.
Вопросы технологического и экономического развития отношений РФ и Африки являются центральными в повестке дня предстоящего саммита, отметил министр.
"Так что я убежден, что по его итогам мы получим конкретные результаты, они будут отвечать интересам наших африканских друзей", - подчеркнул он.
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технологии, россия, африка, сергей лавров, мид рф, мид
Технологии, РОССИЯ, АФРИКА, Сергей Лавров, МИД РФ, МИД
Россия готова помогать Африке осваивать новые технологии, заявил Лавров
Лавров: Россия готова помогать африканским странам осваивать новые технологии
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия в условиях стремительного развития искусственного интеллекта готова помогать африканским странам осваивать новые технологии и заниматься подготовкой кадров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Особенно это важно в ситуации, когда сейчас информационно-коммуникационные технологии и искусственный интеллект, в целом бурное развитие науки и перспективы применения ее достижений в практической жизни становятся, собственно, главной тенденцией мирового развития. И мы здесь как Российская Федерация готовы нашим друзьям, как это было и в советские времена, помогать создавать новые отрасли, помогать осваивать технологии, налаживать подготовку соответствующих кадров, делиться нашим опытом", - сказал Лавров в ходе встречи с главными редакторами африканских СМИ.
Вопросы технологического и экономического развития отношений РФ и Африки являются центральными в повестке дня предстоящего саммита, отметил министр.
"Так что я убежден, что по его итогам мы получим конкретные результаты, они будут отвечать интересам наших африканских друзей", - подчеркнул он.