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Озеров: РФ сделает все, чтобы схема поставок газа в Приднестровье работала

Озеров: РФ сделает все, чтобы схема поставок газа в Приднестровье работала - 27.10.2026, ПРАЙМ

Озеров: РФ сделает все, чтобы схема поставок газа в Приднестровье работала

Россия сделает все возможное, чтобы схема поставок природного газа в Приднестровье работала, заявил во вторник журналистам посол РФ в Молдавии Олег Озеров. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T21:47+0300

2026-10-27T21:47+0300

2026-10-27T22:06+0300

газ

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ТИРАСПОЛЬ, 27 окт - ПРАЙМ. Россия сделает все возможное, чтобы схема поставок природного газа в Приднестровье работала, заявил во вторник журналистам посол РФ в Молдавии Олег Озеров. "Гуманитарные поставки газа продолжаются. И я вас хочу заверить, что Российская Федерация сделает все возможное, чтобы эта схема работала", – сказал Озеров. Он также напомнил, что Россия помогает Приднестровью с закупками природного газа на европейских рынках. "Мы будем предпринимать усилия для того, чтобы в тяжелое зимнее время, в отопительный сезон, Приднестровье получило необходимую помощь и поддержку от России. Безусловно, люди должны об этом знать — это будет делаться", - отметил Озеров. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения. Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG.

приднестровье

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газ, россия, приднестровье, молдавия, кишинев, газпром