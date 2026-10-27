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В России разработали закон о поддержке семей погибших на СВО военных - 27.10.2026, ПРАЙМ
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В России разработали закон о поддержке семей погибших на СВО военных
В России разработали закон о поддержке семей погибших на СВО военных - 27.10.2026, ПРАЙМ
В России разработали закон о поддержке семей погибших на СВО военных
В России разработан новый законопроект о поддержке семей погибших на СВО военных, который устанавливает единый срок в шесть месяцев для выявления всех возможных | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T22:44+0300
2026-10-27T22:44+0300
общество
россия
rt
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. В России разработан новый законопроект о поддержке семей погибших на СВО военных, который устанавливает единый срок в шесть месяцев для выявления всех возможных получателей выплат, сообщил глава управления планирования банковских расчетов, учета и отчетности военно-социального центра Минобороны Владимир Дроздов. "В России разработан проект федерального закона 619.9 о поддержке семей погибших на СВО военных. Он вводит четкий и понятный механизм, а именно устанавливает единый шестимесячный срок для выявления всех возможных получателей выплат", - заявил Дроздов в эфире телеканала RT. Он добавил, что этот законопроект прекращает любые затяжки времени со сбором документов. "У всех участников процесса появляются четкие временные рамки. Кроме того, закон защищает права честных родственников, исключая ситуации, когда одни члены семьи, скажем так, намеренно умалчивают о существовании других, чтобы забрать себе долю в большем объеме", - рассказал Дроздов. Он также отметил, что этот полугодовой срок стимулирует быстрее решать юридические вопросы, например, ускоряет установление отцовства или статуса воспитателя. "Мы получаем возможность сразу определить полный и точный круг лиц, имеющих право на поддержку", - пояснил Дроздов. Он подчеркнул, что документ полностью убирает риски сговора и мошенничества. "В ситуации, когда после раздела денег внезапно появляются новые родственники и требуют доплаты. Данные ситуации останутся в прошлом и прозрачные правила отсекут недобросовестных людей", - уточнил Дроздов. Он также заявил, что проект Федерального закона 619.9 гарантирует семьям погибших военнослужащих честное получение выплат, исключает обман и затягивание процесса, а также дает эффективный инструмент отстаивания их прав и интересов, а также их детей.⁩
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40
общество , россия, rt
Общество , РОССИЯ, RT
22:44 27.10.2026
 
В России разработали закон о поддержке семей погибших на СВО военных

В России разработали новый законопроект о поддержке семей погибших на СВО военных

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. В России разработан новый законопроект о поддержке семей погибших на СВО военных, который устанавливает единый срок в шесть месяцев для выявления всех возможных получателей выплат, сообщил глава управления планирования банковских расчетов, учета и отчетности военно-социального центра Минобороны Владимир Дроздов.
"В России разработан проект федерального закона 619.9 о поддержке семей погибших на СВО военных. Он вводит четкий и понятный механизм, а именно устанавливает единый шестимесячный срок для выявления всех возможных получателей выплат", - заявил Дроздов в эфире телеканала RT.
Он добавил, что этот законопроект прекращает любые затяжки времени со сбором документов.
"У всех участников процесса появляются четкие временные рамки. Кроме того, закон защищает права честных родственников, исключая ситуации, когда одни члены семьи, скажем так, намеренно умалчивают о существовании других, чтобы забрать себе долю в большем объеме", - рассказал Дроздов.
Он также отметил, что этот полугодовой срок стимулирует быстрее решать юридические вопросы, например, ускоряет установление отцовства или статуса воспитателя.
"Мы получаем возможность сразу определить полный и точный круг лиц, имеющих право на поддержку", - пояснил Дроздов.
Он подчеркнул, что документ полностью убирает риски сговора и мошенничества.
"В ситуации, когда после раздела денег внезапно появляются новые родственники и требуют доплаты. Данные ситуации останутся в прошлом и прозрачные правила отсекут недобросовестных людей", - уточнил Дроздов.
Он также заявил, что проект Федерального закона 619.9 гарантирует семьям погибших военнослужащих честное получение выплат, исключает обман и затягивание процесса, а также дает эффективный инструмент отстаивания их прав и интересов, а также их детей.⁩
 
ОбществоРОССИЯRT
 
 
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