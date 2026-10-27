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Рубль отыграл снижение: аналитики оценили колебание курса российской валюты

Рубль отыграл снижение: аналитики оценили колебание курса российской валюты - 27.10.2026, ПРАЙМ

Рубль отыграл снижение: аналитики оценили колебание курса российской валюты

Рубль отыграл практически все снижение курса в первые часы торгов вторника, следует из данных Московской биржи. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T12:03+0300

2026-10-27T12:03+0300

2026-10-27T12:03+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Рубль отыграл практически все снижение курса в первые часы торгов вторника, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.40 мск демонстрирует околонулевую динамику, оставаясь на уровне предыдущего закрытия - 12,09 рубля. В начале торгов китайская валюта дорожала максимально на 5 копеек. "Из внутренних факторов участники рынка следят за ситуацией вокруг Украины и судьбой трехсторонних переговоров. Внешний новостной фон важен сообщениями о подготовке новых санкций ЕС и обсуждением дизельной "сделки", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа капитал". Ориентир на ближайшие дни - 11,95–12,25 за юань, оценивает Силаев. Что же касается доллара и евро, то это диапазоны 80–82 и 89,5–91,5 за евро соответственно. При этом в первых числах ноября давление на рубль может незначительно усилиться, сдвинув стоимость юаня в район 12,5 рублей, не исключает Денис Попов из ПСБ. Это произойдет из-за возможного повышения объема покупок валюты в рамках бюджетного правила, однако, сохранение пространства для сужения "геополитической премии" в курсе рубля будет ограничивать спекулятивный спрос на иностранную валюту ввиду ожиданий итогов предстоящих трехсторонних переговоров, а также сохранения повышенных цен на нефть, заключает он.

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рубль, рынок, торги, валюта, курсы валют, юань, мосбиржа