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Дмитриев рассказал о роли Уиткоффа и Кушнера в переговорах

Дмитриев рассказал о роли Уиткоффа и Кушнера в переговорах - 27.10.2026, ПРАЙМ

Дмитриев рассказал о роли Уиткоффа и Кушнера в переговорах

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в переговорах с Вашингтоном американский спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер играют... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T11:24+0300

2026-10-27T11:24+0300

2026-10-27T11:33+0300

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стив уиткофф

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рфпи

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в переговорах с Вашингтоном американский спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер играют ключевую роль в нахождении реалистичных компромиссов."Стив и Джаред играют ключевую роль в нахождении реалистичных компромиссов", - сказал Дмитриев газете Monde.Он добавил, что власти США, похоже, все лучше осознают, что сотрудничество с Россией жизненно важно для американских национальных интересов.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва высоко ценит миротворческие усилия переговорщиков США. Позднее он заявлял, что российский лидер Владимир Путин всегда рад встречам с Уиткоффом и Кушнером.

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