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Дмитриев рассказал о роли Уиткоффа и Кушнера в переговорах - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Дмитриев рассказал о роли Уиткоффа и Кушнера в переговорах
Дмитриев рассказал о роли Уиткоффа и Кушнера в переговорах - 27.10.2026, ПРАЙМ
Дмитриев рассказал о роли Уиткоффа и Кушнера в переговорах
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в переговорах с Вашингтоном американский спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер играют... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T11:24+0300
2026-10-27T11:33+0300
россия
сша
кирилл дмитриев
стив уиткофф
джаред кушнер
рфпи
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в переговорах с Вашингтоном американский спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер играют ключевую роль в нахождении реалистичных компромиссов."Стив и Джаред играют ключевую роль в нахождении реалистичных компромиссов", - сказал Дмитриев газете Monde.Он добавил, что власти США, похоже, все лучше осознают, что сотрудничество с Россией жизненно важно для американских национальных интересов.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва высоко ценит миротворческие усилия переговорщиков США. Позднее он заявлял, что российский лидер Владимир Путин всегда рад встречам с Уиткоффом и Кушнером.
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россия, сша, кирилл дмитриев, стив уиткофф, джаред кушнер, рфпи
РОССИЯ, США, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, РФПИ
11:24 27.10.2026 (обновлено: 11:33 27.10.2026)
 
Дмитриев рассказал о роли Уиткоффа и Кушнера в переговорах

Дмитриев: Уиткофф и Кушнер играют ключевую роль в нахождении компромиссов при переговорах

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в переговорах с Вашингтоном американский спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер играют ключевую роль в нахождении реалистичных компромиссов.
"Стив и Джаред играют ключевую роль в нахождении реалистичных компромиссов", - сказал Дмитриев газете Monde.
Он добавил, что власти США, похоже, все лучше осознают, что сотрудничество с Россией жизненно важно для американских национальных интересов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва высоко ценит миротворческие усилия переговорщиков США. Позднее он заявлял, что российский лидер Владимир Путин всегда рад встречам с Уиткоффом и Кушнером.
 
РОССИЯСШАКирилл ДмитриевСтив УиткоффДжаред КушнерРФПИ
 
 
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