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Саммит ФСЭГ призван укрепить стабильность рынка и инвестиции
Саммит ФСЭГ призван укрепить стабильность рынка и инвестиции - 27.10.2026, ПРАЙМ
Саммит ФСЭГ призван укрепить стабильность рынка и инвестиции
Саммит Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) призван укрепить стабильность рынка и инвестиции, заявил госминистр ОАЭ Саид Аль Хаджери. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T18:04+0300
2026-10-27T18:04+0300
2026-10-27T18:04+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Саммит Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) призван укрепить стабильность рынка и инвестиции, заявил госминистр ОАЭ Саид Аль Хаджери.
"Те решения, которые мы примем сегодня, изменят энергетический рынок на десятилетия вперед. Результаты этого саммита должны укрепить нашу общую приверженность рыночной стабильности, инвестициям и сотрудничеству, укрепляя роль форума как платформы для диалога между станами-производителями и более широким международным сообществом", - сказал он в ходе пленарного заседания саммита организации.
Госминистр заявил, что ОАЭ ценят вклад форума в энергетическое сотрудничество и диалог.
"Выражаю благодарность России за проведение этой важной встречи. Мы Признаем вклад форума в энергетическое сотрудничество и диалог… Мы уверены, что благодаря конструктивному диалогу мы можем сделать так, что энергетика будет основой для стабильного процветания и устойчивого развития", - отметил он.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Участники Форума контролируют 70% мировых доказанных запасов газа, 38% его добычи, 42% глобального газового экспорта и 47% экспорта СПГ.
Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
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газ, оаэ, алжир, боливия, фсэг
Газ, ОАЭ, АЛЖИР, БОЛИВИЯ, ФСЭГ
Саммит ФСЭГ призван укрепить стабильность рынка и инвестиции
Госминистр ОАЭ Аль Хаджери: саммит ФСЭГ призван укрепить стабильность рынка и инвестиции
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Саммит Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) призван укрепить стабильность рынка и инвестиции, заявил госминистр ОАЭ Саид Аль Хаджери.
"Те решения, которые мы примем сегодня, изменят энергетический рынок на десятилетия вперед. Результаты этого саммита должны укрепить нашу общую приверженность рыночной стабильности, инвестициям и сотрудничеству, укрепляя роль форума как платформы для диалога между станами-производителями и более широким международным сообществом", - сказал он в ходе пленарного заседания саммита организации.
Госминистр заявил, что ОАЭ ценят вклад форума в энергетическое сотрудничество и диалог.
"Выражаю благодарность России за проведение этой важной встречи. Мы Признаем вклад форума в энергетическое сотрудничество и диалог… Мы уверены, что благодаря конструктивному диалогу мы можем сделать так, что энергетика будет основой для стабильного процветания и устойчивого развития", - отметил он.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Участники Форума контролируют 70% мировых доказанных запасов газа, 38% его добычи, 42% глобального газового экспорта и 47% экспорта СПГ.
Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.