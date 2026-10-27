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Саммит ФСЭГ призван укрепить стабильность рынка и инвестиции

Саммит ФСЭГ призван укрепить стабильность рынка и инвестиции - 27.10.2026, ПРАЙМ

Саммит ФСЭГ призван укрепить стабильность рынка и инвестиции

Саммит Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) призван укрепить стабильность рынка и инвестиции, заявил госминистр ОАЭ Саид Аль Хаджери. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T18:04+0300

2026-10-27T18:04+0300

2026-10-27T18:04+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Саммит Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) призван укрепить стабильность рынка и инвестиции, заявил госминистр ОАЭ Саид Аль Хаджери. "Те решения, которые мы примем сегодня, изменят энергетический рынок на десятилетия вперед. Результаты этого саммита должны укрепить нашу общую приверженность рыночной стабильности, инвестициям и сотрудничеству, укрепляя роль форума как платформы для диалога между станами-производителями и более широким международным сообществом", - сказал он в ходе пленарного заседания саммита организации. Госминистр заявил, что ОАЭ ценят вклад форума в энергетическое сотрудничество и диалог. "Выражаю благодарность России за проведение этой важной встречи. Мы Признаем вклад форума в энергетическое сотрудничество и диалог… Мы уверены, что благодаря конструктивному диалогу мы можем сделать так, что энергетика будет основой для стабильного процветания и устойчивого развития", - отметил он. ФСЭГ - международная межправительственная организация. Участники Форума контролируют 70% мировых доказанных запасов газа, 38% его добычи, 42% глобального газового экспорта и 47% экспорта СПГ. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

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